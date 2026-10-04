Último dia de campanha Presidência de 2026

O último dia de campanha antes da votação deste domingo, 4 de outubro, foi marcado por uma intensa agenda de caminhadas, carreatas e encontros com apoiadores em diversas regiões do Brasil.

Os postulantes ao Palácio do Planalto aproveitaram as últimas horas permitidas pela legislação eleitoral para reforçar suas propostas e mobilizar o eleitorado. As atividades variaram entre atos presenciais de grande porte e reuniões virtuais com lideranças Política e bases de apoio.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a movimentação política concentrou-se principalmente em capitais e cidades estratégicas, onde os candidatos buscaram consolidar os votos indecisos e convocar seus eleitores para o pleito de domingo.

Agenda dos principais candidatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, realizou a caminhada chamada Brasil Pronto pra Mais, no centro de São Paulo. Em seu discurso, o candidato enfatizou a importância do voto para a manutenção da democracia e criticou a extrema-direita, destacando pautas como o fim da escala 6×1 e o combate às apostas esportivas, as chamadas bets.

Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma moto-carreata entre as cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, no interior de São Paulo. Durante o ato, ele defendeu a candidatura de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e criticou duramente a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que a Corte deve deixar de atuar como uma delegacia de polícia.

Mobilização em diferentes regiões do país

Outros candidatos também finalizaram suas campanhas com atos públicos. Samara Martins (UP) realizou uma caminhada no bairro do Alecrim, em Natal, reforçando propostas sobre dívida pública e renda. Ronaldo Caiado (PSD) cumpriu agenda em Goiânia com uma carreata na região noroeste, focando em temas como agricultura familiar e segurança pública.

O candidato Renan Santos (Missão) participou do Tour Futuro Glorioso em Santos e, posteriormente, seguiu para São Paulo para uma caminhada na região central. Enquanto isso, Augusto Cury (Avante) esteve em Colina, no interior paulista, e Hertz Dias (PSTU) participou de um ato sindical na capital paulista.

Candidatos que não realizaram atos públicos

Nem todos os nomes na disputa tiveram compromissos de rua neste sábado. Segundo o levantamento da EBC, os candidatos Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Romeu Zema (Novo) não divulgaram agendas públicas para o último dia antes do primeiro turno.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando ocorre o primeiro turno das eleições presidenciais?

O primeiro turno das eleições está marcado para este domingo, dia 4 de outubro de 2026.

2. Onde o presidente Lula realizou seu ato final de campanha?

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva realizou a caminhada Brasil Pronto pra Mais no centro da cidade de São Paulo.

3. O que Flávio Bolsonaro disse sobre o STF em seu último ato?

O candidato afirmou durante uma moto-carreata que o STF tem de deixar de ser uma delegacia de polícia.

4. Todos os candidatos realizaram atividades públicas no sábado?

Não. Os candidatos Wilson Grassi, Clariana Barão, Edmilson Costa e Romeu Zema não tiveram compromissos públicos divulgados para o último dia de campanha.

5. Quais temas foram destacados por Samara Martins no último dia?

A candidata da UP destacou propostas relacionadas à renda, à dívida pública, à saúde e à educação durante sua caminhada em Natal.