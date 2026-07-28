Últimos dias de inscrição para Casamento Coletivo 2026 em Cascavel; mais de 60 casais já confirmaram participação

Os casais interessados em oficializar a união sem custos têm até esta quarta-feira (29) para realizar a inscrição no Casamento Coletivo 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Cascavel em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e o Sesc. A cerimônia está marcada para o dia 7 de agosto e será realizada no Complexo Esportivo Ciro Nardi.

Até o momento, mais de 60 casais já garantiram presença no evento, que oferece a oportunidade de formalizar o casamento de forma gratuita. A expectativa é de que novas inscrições sejam efetuadas nos últimos dias do prazo, já que o atendimento segue disponível nesta segunda, terça e quarta-feira.

Podem participar casais que tenham renda de até um salário mínimo e meio por pessoa ou renda familiar de até três salários mínimos. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso à regularização da união civil para famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.

As inscrições devem ser feitas presencialmente em qualquer unidade dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cascavel. Para o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, documentação atualizada referente ao estado civil, um documento oficial com foto e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Assistência Social orienta que os casais que possuem registros em cartórios de outras cidades procurem uma unidade do CRAS o mais rápido possível. Nesses casos, pode ser necessário solicitar documentos atualizados junto ao cartório de origem para que todo o processo seja concluído dentro do prazo e a participação na cerimônia seja garantida.