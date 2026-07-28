‘Sítio do Picapau Amarelo’: O que ver na TV e no streaming – 26/07/2026 – Ilustrada

Inspirada na obra de Monteiro Lobato, a série “Sítio do Picapau Amarelo” chega ao streaming 25 anos após sua exibição original. Os mais de mil episódios acompanham as aventuras na ciência, na história e na fantasia de uma menina, um menino e seus brinquedos vivos.

Isabelle Drummond vive Emília; Lara Rodrigues é Narizinho; César Cardadeiro, Pedrinho; Nicette Bruno, Dona Benta, e Dhu Moraes, Tia Nastácia.

Onde ver: Globoplay, livre

Presidente Curtis

Spin-off de ‘Rick and Morty’, a animação acompanha o presidente Andre Curtis e sua equipe diante de crises, ameaças interdimensionais, fenômenos paranormais e conspirações. O grupo precisa proteger o planeta com improviso e muito bom humor.

Onde ver: Adult Swim, 23h30, 16 anos

O Meu Nome é Farah

Farah, uma iraniana de 28 anos, precisa permanecer em Istambul, na Turquia, enquanto foge do Irã para a França. Ela trabalha ilegalmente como faxineira, e sua vida vira de cabeça para baixo quando testemunha um assassinato. A série turca tem duas temporadas.

Onde ver: Netflix, 16 anos

Ardente Vingança

O filme de Aleshea Harris, um suspense, é baseado em sua peça “Is God Is”. Na trama, duas irmãs nos Estados Unidos embarcam em uma jornada por vingança, confrontado o passado de sua família. No elenco, Kara Young, Vivica A. Fox e Mallori Johnson.

Onde ver: MGM+, 16 anos

Seal Team: Soldados de Elite

A sexta e penúltima temporada do drama militar protagonizado por David Boreanaz chega à plataforma de streaming. Os episódios giram em torno da luta da Equipe Bravo para sobreviver a emboscadas no Mali, a missões de risco na Síria e na Jordânia e a uma tragédia envolvendo o Clay.

Onde ver: Paramount+, 14 anos

Roda Viva

O programa discute sobre as bets —seu avanço, os sérios riscos de dependência e seus impactos financeiros— com o psiquiatra Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e uma das maiores autoridades do país no estudo de dependências comportamentais e transtornos.

Onde ver: TV Cultura, 22h, livre

Avatar: O Caminho da Água

Dirigido por James Cameron, este segundo filme da franquia é centrado na vida da família de Jake Sully nos oceanos de Pandora. Até que uma antiga ameaça ressurge e ele precisa entrar em guerra contra os humanos, enquanto também cuida de sua tribo. Sam Worthington e Zoe Saldaña lideram o elenco, que tem Kate Winslet como uma na’vi.

Onde ver: TV Globo, 22h25, 14 anos