VIATURA DA PM TOMBA DURANTE PERSEGUIÇÃO A FORAGIDO E SUSPEITO FOGE PARA ÁREA DE MATA EM MAMBORÊ

Uma perseguição policial terminou com uma viatura da Polícia Militar tombada e uma grande mobilização das forças de segurança na tarde desta segunda-feira (27), em Mamborê.

De acordo com as informações, por volta das 13h, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na parte alta da cidade quando avistou um homem conduzindo uma motocicleta. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito e tentaram realizar a abordagem.

Ao receber a ordem de parada, o motociclista desobedeceu aos comandos e fugiu em alta velocidade, dando início a um acompanhamento tático pelas ruas do município.

A perseguição seguiu até o Parque de Exposições Governador José Richa, onde o suspeito entrou e seguiu para os fundos do parque, na região atrás dos eucaliptos da Coamo. O trecho era de difícil acesso e apresentava muito barro devido às chuvas recentes.

Durante a tentativa de interceptação, a viatura policial atingiu a lateral da motocicleta, provocando a queda do condutor. Em seguida, por conta do terreno escorregadio, o veículo policial derrapou, bateu contra um barranco e acabou tombando.

Os policiais conseguiram sair da viatura em segurança e, conforme informado, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais no veículo oficial.

Enquanto a equipe deixava a viatura, o suspeito aproveitou o momento para fugir a pé em direção a uma área de mata localizada nas proximidades.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil iniciaram buscas e montaram um cerco na região. A operação recebeu reforço de equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar, de Campo Mourão. Um guincho do batalhão também foi acionado para realizar o destombamento e a remoção da viatura.

Até o momento, o foragido não havia sido localizado e as diligências seguem em andamento.

Fotos e informações são do Cidade Destaque

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