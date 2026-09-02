Ultramaratonista australiano corre o equivalente a 24 maratonas em uma semana à base de fast food

Ultramaratonista australiano completa desafio de 1.019 km com dieta de fast food e pouco descanso em prova de resistência extrema

O ultramaratonista australiano Phil Gore, de 40 anos, decidiu testar os limites do próprio corpo ao realizar um desafio impressionante. Durante seis dias, ele correu o equivalente a 24 maratonas, totalizando 1.019,92 km percorridos em uma semana intensa.

A iniciativa, batizada de Project 168, foi inspirada na modalidade Backyard Ultra. O atleta buscou descobrir quanto tempo conseguiria manter o ritmo de uma volta de 6,71 km a cada hora, sem ter um competidor para encerrar a prova, conforme informação divulgada pelo ge.

O evento, realizado em Forrestdale, na Austrália, não serviu apenas para testar a resistência física de Gore. A ação arrecadou cerca de 285 mil dólares, aproximadamente 1,04 milhão de reais, destinados ao Teleton, que financia pesquisas médicas e serviços de saúde infantil na região.

Como funciona a modalidade Backyard Ultra

Na Backyard Ultra, o desafio é constante e exige disciplina absoluta. Os corredores precisam completar uma volta de 6,71 km dentro do limite de uma hora. Se o atleta termina antes, utiliza o tempo restante para descansar ou se alimentar, mas deve estar pronto para a largada seguinte.

A prova é eliminatória, perdendo quem não retorna ao ponto de partida dentro do tempo estipulado. Phil Gore, que já venceu 14 de suas 16 participações anteriores, tentou superar a marca de 168 voltas, mas seu corpo pediu uma pausa ao iniciar a 153ª volta.

Desafios físicos e a dieta do atleta

Durante a semana de esforço contínuo, o descanso de Gore foi mínimo. Ele utilizou uma cama montada no Armadale Soccer Club, onde conseguia cochilar por apenas cerca de 15 minutos entre os percursos, antes de ser acordado para seguir com a próxima volta da ultramaratona.

A alimentação também chamou a atenção pela escolha de itens pouco habituais para atletas de alta performance. O corredor consumiu balas de gelatina, tortas de carne e cheeseburguers, buscando o equilíbrio entre o açúcar de absorção rápida e alimentos com maior sustância.

O limite do corpo humano

Na volta 152, o desgaste tornou-se evidente quando o atleta levou 58 minutos para completar a distância. Ao tentar iniciar a 153ª volta, ele percebeu que não conseguiria manter o ritmo necessário e desabou, sendo amparado por sua equipe técnica.

Apesar da exaustão extrema e de ter passado dias debilitado, usando muletas, Phil Gore afirmou em entrevista ao portal The Guardian que planeja novas tentativas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi a distância total percorrida por Phil Gore? O atleta percorreu 1.019,92 km, o que equivale a 24 maratonas completas.

O que é a modalidade Backyard Ultra? É uma prova de resistência onde o corredor deve completar 6,71 km a cada hora, sendo eliminado se não terminar o percurso dentro desse intervalo.

Qual era o objetivo principal do desafio Project 168? O objetivo era descobrir o limite físico de Gore em uma prova sem tempo ou distância final preestabelecidos, além de arrecadar fundos para o Teleton.

Como foi a alimentação do atleta durante a semana? Gore optou por uma dieta baseada em fast food, incluindo cheeseburguers, tortas de carne e balas de gelatina para obter energia rápida.

O atleta pretende continuar competindo? Sim, ele afirmou que conversou com especialistas e pretende ajustar o plano para futuras tentativas de resistência.