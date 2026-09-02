Hadjar fora GP da Itália: Lawson pilotará a Red Bull em Monza

Hadjar fora GP da Itália; Red Bull confirmou que o francês segue em recuperação de fratura no punho e Liam Lawson assume o carro em Monza

Isack Hadjar permanecerá ausente do grid da Red Bull no GP da Itália, em Monza, devido a uma fratura no punho sofrida durante o período de férias do meio da temporada. A confirmação foi divulgada pela equipe, segundo CGN da Agência Estado publicada pela CGN.

Com a manutenção da ausência do francês, Liam Lawson voltará a ocupar o lugar ao lado de Max Verstappen. A Red Bull informou que acompanha a reabilitação de Hadjar e não pretende antecipar o retorno do piloto.

Lesão e acompanhamento médico

Hadjar sofreu a fratura no punho enquanto treinava no intervalo da temporada e vem realizando tratamento desde então. Segundo o comunicado da equipe citado pela CGN, a Red Bull afirmou: “Liam correrá ao lado de Max no GP da Itália, em Monza, enquanto Isack continua fazendo um progresso animador após a lesão no punho sofrida durante as férias de verão. A equipe está acompanhando de perto sua reabilitação, não correrá riscos desnecessários com seu retorno às pistas e deseja a ele uma rápida recuperação”.

Escalações para o fim de semana em Monza

Lawson ocupará o carro da Red Bull ao lado de Verstappen neste domingo. Em consequência, a vaga do neozelandês no time Racing Bulls será assumida por Yuki Tsunoda, segundo a CGN.

Classificação do Mundial e programação do GP

Na classificação do Mundial de Construtores citada pela CGN, a Red Bull aparece em quarto lugar com 186 pontos; a Mercedes lidera com 425, seguida pela Ferrari (338) e pela McLaren (263). Os trabalhos para o GP da Itália começam na sexta-feira com dois treinos livres; o classificatório será no sábado e a corrida está marcada para as 10h (horário de Brasília) no domingo.