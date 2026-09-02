Hadjar fora GP da Itália: Lawson pilotará a Red Bull em Monza

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Isack Hadjar permanecerá ausente do grid da Red Bull no GP da Itália, em Monza, devido a uma fratura no punho sofrida durante o período de férias do meio da temporada. A confirmação foi divulgada pela equipe, segundo CGN da Agência Estado publicada pela CGN.
Com a manutenção da ausência do francês, Liam Lawson voltará a ocupar o lugar ao lado de Max Verstappen. A Red Bull informou que acompanha a reabilitação de Hadjar e não pretende antecipar o retorno do piloto.
Hadjar sofreu a fratura no punho enquanto treinava no intervalo da temporada e vem realizando tratamento desde então. Segundo o comunicado da equipe citado pela CGN, a Red Bull afirmou: “Liam correrá ao lado de Max no GP da Itália, em Monza, enquanto Isack continua fazendo um progresso animador após a lesão no punho sofrida durante as férias de verão. A equipe está acompanhando de perto sua reabilitação, não correrá riscos desnecessários com seu retorno às pistas e deseja a ele uma rápida recuperação”.
Lawson ocupará o carro da Red Bull ao lado de Verstappen neste domingo. Em consequência, a vaga do neozelandês no time Racing Bulls será assumida por Yuki Tsunoda, segundo a CGN.
Na classificação do Mundial de Construtores citada pela CGN, a Red Bull aparece em quarto lugar com 186 pontos; a Mercedes lidera com 425, seguida pela Ferrari (338) e pela McLaren (263). Os trabalhos para o GP da Itália começam na sexta-feira com dois treinos livres; o classificatório será no sábado e a corrida está marcada para as 10h (horário de Brasília) no domingo.