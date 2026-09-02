Palmeiras ajusta elenco com 4 saídas, 2 reforços e 3 renovações importantes antes do fim da janela

O Palmeiras segue ativo nos bastidores da janela de transferências com foco em equilibrar o elenco para os desafios da reta final da temporada de 2026.

A pouco mais de uma semana para o fechamento do mercado brasileiro, marcado para o dia 11 de setembro, o clube alviverde consolidou uma série de mudanças estratégicas. O movimento inclui a saída de quatro atletas, a chegada de dois reforços pontuais e a renovação de três jogadores fundamentais para o técnico Abel Ferreira.

Conforme informação divulgada pelo ge, as movimentações buscam tanto o ajuste financeiro quanto a manutenção da competitividade do plantel. Entre as decisões tomadas, destaca-se a prioridade em segurar nomes que formam a espinha dorsal da equipe, ao mesmo tempo em que o clube se despede de jogadores com menos espaço ou alvos de propostas elevadas.

Abaixo, detalhamos como o Palmeiras organizou essas alterações e quais são as expectativas da diretoria para o restante do ano, considerando as novas peças e as saídas que impactaram a estrutura do grupo profissional.

Saídas e a visão sobre o mercado

O Palmeiras oficializou a saída de quatro jogadores. O goleiro Kaique foi para o Sporting, de Portugal, enquanto o atacante Luighi seguiu para o New York City por empréstimo. Já Riquelme Fillipi foi negociado com o Inter Miami, em definitivo. A saída de maior repercussão foi a do atacante Allan, contratado pelo Manchester City.

Segundo o ge, a venda de Allan foi a terceira maior da história do clube, alcançando 240 milhões de reais entre valores fixos e bônus. Apesar de o Palmeiras não ter o desejo inicial de negociá-lo, a oferta e a vontade do atleta foram determinantes. Agora, o clube descarta investimentos pesados para a reposição, focando em oportunidades de mercado ou soluções internas.

Reforços para posições específicas

Para repor lacunas, o Palmeiras trouxe dois novos nomes. O zagueiro Barboza foi contratado para oferecer uma nova opção tática como canhoto na defesa. Já o goleiro Bruno Bertinato, de 28 anos, chegou para compor o grupo de arqueiros após a saída de Kaique, integrando o elenco ao lado de Carlos Miguel, Marcelo Lomba e o jovem Kauan Lima.

Vale lembrar que, em julho, o clube tentou a contratação de Danilo, do Botafogo, mas a investida de cerca de 28 milhões de euros foi recusada pelo time carioca. O Palmeiras informou que não busca outro atleta para a mesma função, mantendo o foco nas opções que já estão à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira.

Renovações e a espinha dorsal

Além das negociações, o clube garantiu a permanência de três pilares do time. Conforme o ge, a diretoria renovou os contratos de Gustavo Gómez e Flaco López, ambos até o fim de 2030, além de Murilo, que teve seu vínculo estendido até 2029. Essas medidas visam estabilizar o elenco a longo prazo.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Quando fecha a janela de transferências do Brasil? A janela se encerra no dia 11 de setembro de 2026.

2. O Palmeiras pretende contratar um substituto para Allan? A diretoria descarta investimentos altos e buscará apenas oportunidades de mercado ou soluções internas.

3. Quem são os novos reforços do clube? O zagueiro Barboza e o goleiro Bruno Bertinato foram as duas contratações desta janela.

4. Quem teve o contrato renovado recentemente? Gustavo Gómez, Murilo e Flaco López tiveram seus vínculos renovados com o clube.

5. O Palmeiras ainda busca um meio-campista? Não, após a recusa do Botafogo pela venda de Danilo, o clube optou por não buscar outro atleta para a função.