Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (14), n…

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (14), nas proximidades do antigo Posto Betiate, em Ubiratã. O veículo tombou às margens do acesso à BR-369, espalhando uma carga de milho sobre a pista e provocando a interdição parcial do trecho.

Equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência realizaram a sinalização, a remoção da carreta e a limpeza da via. O trânsito já foi normalizado e o trecho está liberado para a passagem de veículos.

Apesar do impacto do acidente, não houve feridos. Foram registrados apenas danos materiais. As circunstâncias que levaram ao tombamento ainda não foram oficialmente divulgadas.

Com imagens de Anderson Torres.

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