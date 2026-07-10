Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Coselho de Ética encerra sessão após ausência de Tico Kuzma

Coselho de Ética encerra sessão após ausência de Tico Kuzma

  • Read Time2 mins

Share your love

Coselho de Ética encerra sessão após ausência de Tico Kuzma
Com ausência de Tico Kuzma, Conselho de Ética deve marcar nova data para sessão de processo contra vereador Eder Borges. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma (PSD), não compareceu ao depoimento marcado para esta sexta-feira (10) no Conselho de Ética da Casa. Ele é testemunha do processo ético-disciplinar (PED 01/2026), indicado pela defesa do vereador Eder Borges (Novo), alvo de processo por quebra de decoro parlamentar.

Kuzma pediu para ser excluído da lista de depoentes por questões de saúde e licença-luto, devido à morte da sua mãe. Com a ausência do presidente da CMC, o Conselho optou por encerrar a sessão. Borges também seria ouvido nesta sexta. Uma nova data será agendada na segunda-feira (13) para novo depoimento.

Segundo informações da CMC, Pierre Lourenço e Maurício Vitor de Souza, advogados de defesa de Borges, disseram que Kuzma não teria prerrogativa para pedir a própria exclusão, e estaria disponível para depor na próxima semana. Pierre entende que a falta de depoimento do presidente da Câmara pode prejudicar a defesa.

O pedido de exclusão de Kuzma foi submetido pelo presidente do Conselho, Hernani (Republicanos) aos membros do colegiado. Apesar do placar de 3 votos a 2 pela exclusão, como o Conselho conta com nove membros e as discussões exigem pelo menos cinco votos no mesmo sentido, não houve definição quanto ao pedido do presidente da CMC.

Os advogados de defesa de Borges pediram prazo até segunda-feira para avaliar a troca da testemunha. Lourenço reforçou que, se a defesa não encontrar um nome, vai insistir no depoimento de Kuzma.

A indefinição levou Hernani a propor discussão sobre a prorrogação do prazo do processo, cujo encerramento está marcado para 31 de julho. Segundo a CMC, será necessária a convocação de uma sessão extraordinária para votar em plenário a extensão do processo por mais 60 dias. O presidente do Colegiado e as vereadoras Rafaela Lupion e Laís Leão votaram pela prorrogação, enquanto Professor Euler e Jasson Goulart votaram contra. Sem os cinco votos necessários para validar uma definição do Conselho, o prazo atual permanece.

O vereador Eder Borges responde a dois processos por quebra de decoro parlamentar por episódio ocorrido no dia 1º de abril no plenário da Câmara de Curitiba. Após uma Tribuna Livre com trabalhadores da Educação, o parlamentar teria feito gesto imitando arma de fogo durante uma foto institucional em um momento de tensão, segundo descrição da Corregedoria da Casa.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados