Um casal de idosos foi resgatado após viver cerca de 20 anos em condição análoga à escravidão em uma fazenda na zona rural de Guarapuava, na região Central do Paraná. A operação foi realizada por auditores-fiscais do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo a fiscalização, o homem, de 84 anos, trabalhava na propriedade rural e vivia com a esposa, de 66 anos, em um paiol improvisado como residência. O local apresentava estrutura deteriorada, sem condições adequadas de moradia, além de contar com banheiro e chuveiro instalados na área externa.

Os auditores constataram que o casal não tinha acesso à água encanada e dependia da ajuda de terceiros para conseguir alimentos, devido às dificuldades de deslocamento até áreas urbanas. Também foi verificado que o trabalhador não possuía registro formal e recebia remuneração abaixo do piso regional.

Durante a operação, foram identificadas 14 irregularidades administrativas. O empregador não teve a identidade divulgada e o caso será investigado pela Polícia Federal para apuração de possíveis crimes relacionados à exploração de trabalho em condição análoga à escravidão.

Após o resgate, o casal recebeu atendimento da assistência social do município e foi encaminhado para a residência de um dos filhos.

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