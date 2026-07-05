Um caso de possível intolerância religiosa registrado na noite deste domingo est…

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Um caso de possível intolerância religiosa registrado na noite deste domingo está sendo investigado pela Polícia Civil em Foz do Iguaçu.
De acordo com o boletim de ocorrência, um centro de Umbanda foi alvo de ataques, ameaças e ofensas relacionadas à religião praticada no local. Conforme o relato, um homem teria arremessado pedras contra o muro do imóvel e intimidado frequentadores com palavras de cunho religioso.
A ocorrência foi registrada como injúria por motivo religioso, e as autoridades trabalham para identificar o autor e apurar as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação e podem auxiliar nas investigações.
A liberdade de crença é um direito garantido pela Constituição Federal, e atos de discriminação ou violência motivados por religião podem configurar crime.
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