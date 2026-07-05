Um caso de possível intolerância religiosa registrado na noite deste domingo est…

Um caso de possível intolerância religiosa registrado na noite deste domingo está sendo investigado pela Polícia Civil em Foz do Iguaçu.

De acordo com o boletim de ocorrência, um centro de Umbanda foi alvo de ataques, ameaças e ofensas relacionadas à religião praticada no local. Conforme o relato, um homem teria arremessado pedras contra o muro do imóvel e intimidado frequentadores com palavras de cunho religioso.

A ocorrência foi registrada como injúria por motivo religioso, e as autoridades trabalham para identificar o autor e apurar as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação e podem auxiliar nas investigações.

A liberdade de crença é um direito garantido pela Constituição Federal, e atos de discriminação ou violência motivados por religião podem configurar crime.

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