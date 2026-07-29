ROUBO NA BR-369 TERMINA COM TRÊS PRESOS, ARMA APREENDIDA E MERCADORIAS RECUPERAD

ROUBO NA BR-369 TERMINA COM TRÊS PRESOS, ARMA APREENDIDA E MERCADORIAS RECUPERADAS

Três homens, de 19, 29 e 30 anos, foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (29), após um roubo de carga registrado na BR-369, em Cascavel.

A ação resultou na recuperação de uma grande quantidade de mercadorias, na apreensão de um revólver calibre .38 e de três veículos utilizados pelos suspeitos.

Segundo a Polícia Militar, criminosos armados interceptaram um Volkswagen Voyage que transportava mercadorias vindas do Paraguai, entre elas eletrônicos, medicamentos e anabolizantes. As vítimas foram rendidas durante a abordagem e, posteriormente, encaminhadas à delegacia para prestar depoimento.

Durante as diligências, os policiais localizaram e prenderam três suspeitos, além de recuperar a carga roubada. Também foram apreendidos um Volkswagen Gol, apontado como o veículo utilizado diretamente no assalto, uma BMW X6, que teria dado apoio logístico à ação criminosa, e um Ford Focus, igualmente utilizado pelo grupo. Os automóveis foram encontrados em diferentes regiões de Cascavel.

Ainda conforme a PM, dois dos presos possuem antecedentes por roubo e tráfico de drogas. Um deles também era procurado pela Justiça por descumprir as condições do regime semiaberto. A corporação classificou o caso como uma ação de “piratas do asfalto”, modalidade criminosa em que quadrilhas armadas interceptam veículos para roubar cargas durante o transporte.

A Polícia Civil dará sequência às investigações para identificar a participação de cada envolvido e apurar se outras pessoas integraram o grupo criminoso.

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