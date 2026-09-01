🚨 SAIBA QUEM FOI A VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE NA BR-369

Foi identificada a vítima fatal do grave acidente registrado nesta segunda-feira (31), na BR-369, entre Corbélia e Cascavel.

🕊️ Adilson de Morais, de 46 anos, morador de Cascavel, era o motorista do Hyundai HB20 que se envolveu na colisão frontal com um caminhão, no km 503 da rodovia.

Adilson não resistiu à violência do impacto e morreu ainda no local.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais.

📞 WhatsApp para publicidade: (44) 9 9142-1743

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta:

📲 (44) 9 9925-5244

📲 Siga: @ubirataonline_oficial

.

#UbiratãOnline #BR369 #Acidente #Corbélia #Cascavel

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes