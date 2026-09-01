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🚨 SAIBA QUEM FOI A VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE NA BR-369
Foi identificada a vítima fatal do grave acidente registrado nesta segunda-feira (31), na BR-369, entre Corbélia e Cascavel.
🕊️ Adilson de Morais, de 46 anos, morador de Cascavel, era o motorista do Hyundai HB20 que se envolveu na colisão frontal com um caminhão, no km 503 da rodovia.
Adilson não resistiu à violência do impacto e morreu ainda no local.
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