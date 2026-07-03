Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (27), na PR-5…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (27), na PR-575, entre Nova Aurora e a comunidade de Palmitópolis. A vítima, que conduzia uma Honda Biz, foi identificada como Claudecir Wanzuita.
Equipes da Brigada Comunitária de Nova Aurora e do SAMU foram acionadas por volta das 18h40 para atender à ocorrência. Apesar dos esforços, o motociclista morreu ainda no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta durante um período de chuva intensa. Após o acidente, equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.
Ainda de acordo com informações, um sobrinho da vítima, que seguia em direção ao local do acidente, acabou perdendo o controle do veículo devido à pista molhada e com barro, parando em uma lavoura de milho. Ele não sofreu ferimentos.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
As informações e imagens são do @onovooeste
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track