Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (27), na PR-5…

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (27), na PR-575, entre Nova Aurora e a comunidade de Palmitópolis. A vítima, que conduzia uma Honda Biz, foi identificada como Claudecir Wanzuita.

Equipes da Brigada Comunitária de Nova Aurora e do SAMU foram acionadas por volta das 18h40 para atender à ocorrência. Apesar dos esforços, o motociclista morreu ainda no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta durante um período de chuva intensa. Após o acidente, equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Ainda de acordo com informações, um sobrinho da vítima, que seguia em direção ao local do acidente, acabou perdendo o controle do veículo devido à pista molhada e com barro, parando em uma lavoura de milho. Ele não sofreu ferimentos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

As informações e imagens são do @onovooeste

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