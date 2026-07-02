Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (29), na rodovia P…

Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (29), na rodovia PR-986, entre os municípios de Rolândia e Cambé, no norte do Paraná. A colisão envolveu um ônibus de turismo e uma carreta, mobilizando um grande efetivo de equipes de resgate.

De acordo com as informações preliminares, cerca de 15 pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e demais órgãos de emergência atuam no local realizando o atendimento às vítimas.

Ainda segundo os socorristas, há pessoas presas às ferragens, o que torna o trabalho de salvamento mais complexo. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as causas do acidente.

A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.

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