Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (29), na rodovia P…

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Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (29), na rodovia PR-986, entre os municípios de Rolândia e Cambé, no norte do Paraná. A colisão envolveu um ônibus de turismo e uma carreta, mobilizando um grande efetivo de equipes de resgate.
De acordo com as informações preliminares, cerca de 15 pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e demais órgãos de emergência atuam no local realizando o atendimento às vítimas.
Ainda segundo os socorristas, há pessoas presas às ferragens, o que torna o trabalho de salvamento mais complexo. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as causas do acidente.
A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.
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