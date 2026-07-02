Mulher de Moraes enviou contrato de R$ 129 milhões diretamente a Vorcaro, mostram diálogos

‘Contrato do Master e conversas entre Moraes e Vorcaro continuam sem explicação’ | Carlos Andreazza 8:42 Colunista fala sobre contrato do Master com o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes e das conversas do ministro com Vorcaro. Crédito: TV Estadão

A advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, encaminhou diretamente no WhatsApp do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, a minuta do contrato de R$ 129 milhões em honorários para a prestação de serviços jurídicos. O documento previa a defesa dos interesses da instituição perante o Banco Central, a Receita Federal e o Congresso Nacional.

O escritório Barci de Moraes informou ao Estadão que não comenta sobre tratativas envolvendo clientes. Em março, a mulher do ministro alegou que a consultoria prestada ao Master teve como foco a implementação de mecanismos de compliance e na revisão do código de ética e conduta da instituição. Em mensagem enviada em 17 de janeiro de 2024, Viviane escreveu a Vorcaro: “Bom dia! Segue a minuta do contrato. Abraço”. O banqueiro respondeu cinco dias depois: “Oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas?”.

Segundo informações da Receita Federal, o escritório de Viviane Moraes recebeu R$ 80,2 milhões em pagamentos do Master em 2024 e 2025 Foto: Reprodução

A conversa foi extraída pela PF no celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025 na primeira fase da Operação Compliance Zero, e anexada à investigação que apura vazamento de informações sobre a família do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito investiga se o perito João Cláudio Nabas vazou as informações à imprensa.

Nabas foi alvo de busca e apreensão em 19 de maio. O Estadão tenta contato com a defesa do investigador.

De acordo com o contrato, assinado em janeiro do ano passado, o escritório de Viviane receberia R$ 3,6 milhões por mês ao longo de três anos. Caso tivesse sido cumprido integralmente, o escritório Barci de Moraes Associados receberia R$ 129 milhões até o início de 2027.

A advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes Foto: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO

De acordo com o escritório, a consultoria incluiu a revisão do programa de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro, do Código de Ética e Conduta e de políticas internas relacionadas ao relacionamento com o poder público, licitações, conflitos de interesse, partes relacionadas e gestão de riscos.

A banca informou ainda que, durante a vigência do contrato, realizou 94 reuniões de trabalho, das quais 79 ocorreram presencialmente na sede do Banco Master, 13 com a presidência da instituição e duas por videoconferência com o departamento jurídico do banco. Ainda segundo a nota, foram elaborados 36 pareceres e opiniões legais sobre temas previdenciários, contratuais, regulatórios, trabalhistas, de compliance, proteção de dados e crédito.

Segundo informações da Receita Federal, o escritório de Viviane Moraes recebeu R$ 80,2 milhões em pagamentos do Master em 2024 e 2025. O valor chamou a atenção porque a advogada aparecia em poucos processos judiciais envolvendo o Master. No escritório também trabalham os dois filhos do ministro.

Os pagamentos, contudo, foram interrompidos com a liquidação do Banco Master.