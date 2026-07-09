Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (1…

Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (16), em Ubiratã. Segundo a corporação, ele é suspeito de envolvimento em outros furtos registrados no município.

De acordo com a PM, o indivíduo já é conhecido no meio policial e é apontado como suspeito de ter praticado um furto nas dependências da Igreja Matriz e também o furto de um aparelho celular em frente a outro estabelecimento comercial na área central da cidade.

A prisão ocorreu após uma vítima relatar o desaparecimento de uma nota de R$ 100,00 do caixa de seu comércio. Imagens do sistema de monitoramento registraram a ação ocorrida por volta das 13h45 de segunda-feira (15). Após analisar as gravações, os policiais reconheceram o suspeito, realizaram diligências e efetuaram a prisão.

O homem foi encaminhado à 50ª Delegacia Regional de Polícia de Ubiratã, onde foram adotadas as medidas cabíveis. As investigações seguem para apurar a possível participação dele em outros crimes na cidade.

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