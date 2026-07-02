Um homem de 61 anos, identificado como Silvio Gomes de Paiva, foi encontrado mor…

Um homem de 61 anos, identificado como Silvio Gomes de Paiva, foi encontrado morto nesta segunda-feira (29), às margens da rodovia PR-465, entre os municípios de Peabiru e Araruna.

De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que havia um corpo em meio a um milharal, nas proximidades da rodovia. Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local para atender a ocorrência.

A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão realizaram a perícia e a remoção do corpo.

Ao lado da vítima, os policiais encontraram um capacete e uma peça que seria de uma motocicleta. No entanto, o veículo não foi localizado. Cerca de 100 metros do corpo, também foi encontrada uma cápsula de munição calibre 9 milímetros.

Diante dos indícios, a Polícia Civil investiga diferentes hipóteses para esclarecer o caso, incluindo acidente de trânsito, homicídio ou até mesmo latrocínio (roubo seguido de morte), já que a motocicleta da vítima não estava no local.

A causa da morte será confirmada após a conclusão dos exames periciais. O caso segue sob investigação.

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