GOTran aplica 35 autuações durante operação na Região Norte de Cascavel

Uma operação realizada pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), do Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, resultou na confecção de 35 autos de infração na Região Norte de Cascavel, nesta quarta-feira (1º).

A ação contou com patrulhamento ostensivo e bloqueios em pontos estratégicos, com o objetivo de coibir infrações de trânsito e retirar de circulação veículos que trafegavam em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), buscando reforçar a segurança viária no município.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram 33 pessoas e 25 veículos. A operação também identificou cinco motocicletas com pendências na documentação, três condutores que pilotavam sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e um motorista com a habilitação vencida.

Ao final da ação, quatro motocicletas foram recolhidas em razão das irregularidades constatadas.

Segundo a Polícia Militar, operações desse tipo são realizadas de forma periódica para promover a conscientização dos condutores, prevenir acidentes e garantir maior segurança no trânsito de Cascavel.