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Um jogo decisivo na disputa pela liderança.

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Um jogo decisivo na disputa pela liderança.
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O Al Taawon receberá o Al-Fayha na Arena Al Taawon às 23h10 do dia 25 de agosto de 2026. Esta partida está atraindo muita atenção, pois o time da casa busca somar pontos para alcançar seu objetivo de se manter próximo da zona de classificação para as copas continentais.

Forma atual e posição na liga

No início da temporada, o Al Taawon atravessa um período em que ainda não deslanchou, mas mantém o foco necessário. Nas últimas duas rodadas, a equipe que joga na Al Taawon Arena registrou um empate e uma derrota. Com 1 ponto, o Al Taawon ocupa temporariamente a 12ª posição na tabela.

Do outro lado do campo, o Al-Fayha enfrenta inúmeros desafios logo nas primeiras rodadas. A equipe visitante ainda não somou nenhum ponto após duas derrotas consecutivas nas últimas partidas. Atualmente na 15ª posição da tabela, o Al-Fayha está sob considerável pressão neste jogo fora de casa.

O equilíbrio de poder está pendendo a favor de Al Taawon.

Em termos de confrontos diretos, o Al Taawon tem uma clara vantagem. Nos últimos cinco jogos entre os dois clubes, o Al Taawon venceu dois, empatou dois e perdeu apenas um para o Al-Fayha.

A vantagem de jogar em casa na Arena Al Taawon, aliada aos resultados positivos do histórico de confrontos diretos, aumentará a confiança dos jogadores do Al Taawon. O fato de seus adversários estarem em má fase após uma série de resultados ruins representa uma oportunidade favorável para o time da casa avançar e buscar uma vitória completa.

Avaliando a situação da partida

O jogo entre Al Taawon e Al-Fayha é crucial para ambas as equipes em suas próximas temporadas. O Al Taawon está determinado a garantir os três pontos em casa para melhorar sua posição na tabela e se manter na cola dos líderes. Enquanto isso, o Al-Fayha precisa jogar na defensiva na esperança de conquistar seus primeiros pontos.

Com um histórico superior no confronto direto e a vantagem de jogar em casa, o Al Taawon é considerado o time com maior probabilidade de controlar a partida e obter um resultado favorável contra o Al-Fayha.

Histórico de confrontos diretos nos últimos 5 jogos

Al Taawon · 2 vitórias , 2 empates Al-Fayha · 1 vitória

21 de fevereiro de 2026

Al Taawon

2 – 3

Al-Fayha

AL-

23 de outubro de 2025

Al-Fayha

1 – 2

Al Taawon

NO

31 de janeiro de 2025

Al-Fayha

0 – 0

Al Taawon

Paz

22 de agosto de 2024

Al Taawon

1 – 0

Al-Fayha

NO

24 de maio de 2024

Al-Fayha

1 – 1

Al Taawon

Paz

Al Taawon

últimos 5 jogos

B T H H T

Al-Fayha

últimos 5 jogos

B T B B H

Classificações

# Equipe Corresponder T H B estudantes D forma
1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H
2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T
3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T
11 Al Khaleej Saihat 2 0 2 0 0 2 H H
12 Al Taawon 2 0 1 1 -1 1 B Bi
13 Al Shabab 2 0 1 1 -2 1 E B
14 Al-Faisaly FC 2 0 0 2 -4 0 B B
15 Al-Fayha 2 0 0 2 -4 0 B B
16 Al-Fateh 2 0 0 2 -4 0 B B

* Este artigo foi criado com o auxílio de inteligência artificial (IA).

Fonte: https://baolamdong.vn/nhan-dinh-al-taawon-vs-al-fayha-diem-nong-cuoc-dua-top-dau-461549.html

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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