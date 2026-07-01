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Um jovem de 24 anos foi preso na comunidade Rio Batista, zona rural de Pitanga, após uma sequência de situações inusitadas que mobilizou a Polícia Militar e moradores da região.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncias de que um homem completamente nu caminhava às margens da PR-466 e tentava se jogar na frente dos veículos que passavam pela rodovia.
Enquanto os policiais se deslocavam para atender a ocorrência, um morador informou que sua residência havia sido arrombada. No local, os militares flagraram o suspeito saindo da casa com uma máquina elétrica de poda, uma serra mármore, cerca de quatro quilos de carne e roupas pertencentes ao proprietário.
Segundo a Polícia Militar, o homem teria vestido as roupas furtadas porque havia abandonado as próprias vestimentas durante a corrida nua sob a chuva. Aos policiais, ele afirmou que tirou toda a roupa para realizar uma “fantasia íntima”. As peças originais foram encontradas posteriormente em um ponto de ônibus às margens da PR-466.
Moradores também relataram que o suspeito tentou invadir outra residência e chegou a ser encontrado dentro de um veículo estacionado, fugindo em seguida para uma área de mata.
Ainda conforme a PM, antes de deixar a casa invadida, o homem consumiu bolos e linguiças que pertenciam ao morador.
Após ser localizado, ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, entregue à Polícia Judiciária. Todos os objetos furtados foram recuperados e devolvidos às vítimas.
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