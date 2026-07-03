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Uma mulher morreu após ser atropelada na madrugada deste domingo (28), na BR-369, próximo à base da Polícia Rodoviária Federal em Ubiratã.
De acordo com informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, a vítima é uma mulher. A identidade dela, no entanto, ainda não foi oficialmente divulgada.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que trafegava pela rodovia quando a mulher entrou repentinamente na pista, correndo em direção ao veículo. O condutor ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar o atropelamento.
Após o acidente, o motorista buscou auxílio na base da PRF. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e da concessionária responsável pela rodovia atenderam à ocorrência.
A morte da vítima foi constatada ainda no local. A perícia realizou os procedimentos de praxe na cena do acidente e no veículo envolvido.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, os ocupantes do automóvel foram liberados. As circunstâncias do atropelamento seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.
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