Uma rápida ação de um sargento da Polícia Militar evitou uma possível tragédia e…

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Uma rápida ação de um sargento da Polícia Militar evitou uma possível tragédia em uma escola estadual cívico-militar de Mamborê, na região central do Paraná. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (23), após um estudante entregar um canivete a outro colega e incentivá-lo a atacar um terceiro aluno.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela direção da escola por volta das 17h04. Conforme os relatos, um dos estudantes retirou um canivete da mochila e o entregou a outro aluno, dizendo: “Você faz ou eu faço.” Em seguida, o adolescente avançou em direção ao terceiro estudante com a intenção de golpeá-lo.
A tentativa de ataque foi interrompida graças à rápida intervenção de um sargento que atua na instituição. O militar conseguiu conter o agressor, derrubar o canivete antes que alguém fosse ferido e garantir a segurança de todos os presentes.
Após o ocorrido, a direção da escola acionou os pais e responsáveis pelos adolescentes envolvidos. Todos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mamborê para prestar depoimento e para a adoção das medidas legais e socioeducativas cabíveis. O canivete foi apreendido e entregue à autoridade policial, respeitando a cadeia de custódia das evidências.
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