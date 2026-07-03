Uma rápida ação de um sargento da Polícia Militar evitou uma possível tragédia e…

Uma rápida ação de um sargento da Polícia Militar evitou uma possível tragédia em uma escola estadual cívico-militar de Mamborê, na região central do Paraná. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (23), após um estudante entregar um canivete a outro colega e incentivá-lo a atacar um terceiro aluno.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela direção da escola por volta das 17h04. Conforme os relatos, um dos estudantes retirou um canivete da mochila e o entregou a outro aluno, dizendo: “Você faz ou eu faço.” Em seguida, o adolescente avançou em direção ao terceiro estudante com a intenção de golpeá-lo.

A tentativa de ataque foi interrompida graças à rápida intervenção de um sargento que atua na instituição. O militar conseguiu conter o agressor, derrubar o canivete antes que alguém fosse ferido e garantir a segurança de todos os presentes.

Após o ocorrido, a direção da escola acionou os pais e responsáveis pelos adolescentes envolvidos. Todos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mamborê para prestar depoimento e para a adoção das medidas legais e socioeducativas cabíveis. O canivete foi apreendido e entregue à autoridade policial, respeitando a cadeia de custódia das evidências.

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