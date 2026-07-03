Audiência põe mães frente a frente com ambulante preso por filmar crianças no Ciro Nardi

A primeira audiência do processo que investiga um homem de 70 anos suspeito de gravar crianças em um complexo esportivo de Cascavel foi realizada nesta sexta-feira (3) no Fórum da cidade. Preso preventivamente desde fevereiro na Cadeia Pública de Toledo, o investigado participou da sessão por videoconferência, enquanto duas mães de crianças que teriam sido filmadas prestaram depoimento presencialmente à Justiça.

O caso, que provocou forte repercussão e mobilizou dezenas de famílias, teve início no dia 25 janeiro de 2024, após uma mãe desconfiar da atitude do vendedor de algodão-doce que frequentava o Complexo Esportivo Ciro Nardi. Segundo ela, foi naquele momento que percebeu que o homem estaria registrando imagens de crianças com um telefone celular.

“Eu fui a mãe que deu início ao processo. Identifiquei que ele estava fazendo as filmagens das crianças. Na hora, ele negou tudo, tentou me intimidar, dizendo que eu estava mentindo e que ele era apenas um senhor trabalhando. Foi então que acionei a Polícia Militar”, relatou a mulher, que pediu para não ser identificada.

De acordo com o depoimento, a investigação teria revelado a existência de um perfil na plataforma TikTok com diversos vídeos semelhantes aos registrados no complexo esportivo. Conforme a mãe, o material passou a ser investigado pela Polícia e integra o conjunto de provas analisadas pela Justiça.

Na audiência, as testemunhas apresentaram seus relatos sobre o que aconteceu no dia em que as supostas gravações foram descobertas e manifestaram a expectativa de que o investigado permaneça preso até a conclusão do processo.

“Fomos ouvidas pela Justiça e contamos exatamente o que aconteceu no Ciro Nardi. Agora esperamos que a Justiça continue fazendo a sua parte e que ele permaneça preso preventivamente até a decisão final”, afirmou.

Novas vítimas surgiram após repercussão

Segundo a mãe, a divulgação da investigação fez com que outras famílias procurassem as autoridades. Diversas mulheres teriam reconhecido seus filhos nas imagens investigadas e registraram boletins de ocorrência.

Ela afirma ainda que mulheres adultas também procuraram os órgãos competentes alegando terem sido vítimas do mesmo homem quando eram crianças.

Esses relatos deram origem a outro procedimento judicial envolvendo o investigado.

Processo sobre supostos abusos em casa-abrigo foi reaberto

Paralelamente ao caso das supostas filmagens, o homem também é investigado em um processo reaberto que apura denúncias de supostos abusos sexuais ocorridos há mais de duas décadas em uma casa-abrigo destinada a meninas em situação de vulnerabilidade social.

Segundo os relatos das denunciantes, os fatos teriam ocorrido quando o investigado exercia a função de tutor da instituição conhecida como Casa Lar.

A reabertura do procedimento ocorreu após novas manifestações de vítimas, motivadas pela repercussão da investigação envolvendo o Complexo Esportivo Ciro Nardi.

Os dois processos tramitam em segredo de Justiça. O investigado nega as acusações, que ainda serão analisadas pelo Poder Judiciário. As famílias aguardam o andamento das ações e esperam uma decisão definitiva da Justiça.