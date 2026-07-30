União Europeia investe 10 bilhões de euros em sete novas gigafábricas de IA para impulsionar soberania tecnológica e processamento de dados

A União Europeia está dando um passo decisivo para garantir sua independência tecnológica ao anunciar um financiamento massivo de 10 bilhões de euros destinado à criação de sete gigafábricas de IA em todo o território europeu.

O projeto visa fortalecer a capacidade de computação do continente, conectando processadores avançados, tecnologia em nuvem e centros de dados de alta velocidade. Essa iniciativa busca colocar a Europa em um patamar competitivo diante do rápido avanço global da inteligência artificial.

A estratégia foi detalhada pela chefe de tecnologia da União Europeia, Henna Virkkunen, que destacou a necessidade urgente de escala. Conforme informação divulgada pela reportagem de Foo Yun Chee, o acesso a esse poder de processamento é uma prioridade estratégica para o futuro da região.

Abaixo, entenda os detalhes deste projeto bilionário e como ele pretende transformar o cenário da tecnologia na Europa nos próximos anos.

O papel das gigafábricas de IA na infraestrutura europeia

As novas gigafábricas de IA não serão apenas centros de processamento isolados. Elas integrarão software de ponta, sistemas avançados de conectividade e centros de dados para formar uma rede robusta. Essas unidades se somarão às 19 fábricas de IA que já operam em diversos países do bloco, expandindo a capacidade instalada atual.

Quem pode participar da licitação e prazos

A Comissão Europeia abriu o processo para consórcios e entidades de propósito específico. Grupos formados por fornecedores de tecnologia, provedores de nuvem, investidores e órgãos públicos podem submeter suas propostas para participar da construção das gigafábricas de IA.

O prazo para o envio das candidaturas encerra em 12 de novembro. A expectativa oficial é que os vencedores sejam anunciados no início de 2027, sendo que as instalações devem estar em pleno funcionamento cerca de 18 meses após a assinatura dos contratos.

Parcerias estratégicas com gigantes do setor

Para garantir a tecnologia necessária, o projeto já conta com um forte respaldo da indústria. Empresas líderes como AMD, Nvidia e Qualcomm assinaram cartas de intenção com a Comissão Europeia. Elas se comprometeram a fornecer chips de última geração para os grupos que serão responsáveis pela operação das gigafábricas de IA.

Por que o investimento é vital para a Europa

Segundo a chefe de tecnologia da União Europeia, Henna Virkkunen, o acesso à enorme escala de poder de computação nas gigafábricas de IA é uma necessidade estratégica para a Europa, à medida que o desenvolvimento da IA se acelera. O objetivo final é reduzir a dependência externa e fomentar a inovação local.

Perguntas Frequentes

1. Qual o valor total do investimento nas gigafábricas de IA? O bloco europeu destinou 10 bilhões de euros para financiar sete novas instalações de alta tecnologia.

2. Quando as fábricas estarão prontas? A previsão é que os vencedores sejam conhecidos em 2027 e as unidades entrem em operação 18 meses após a assinatura do contrato.

3. Quais empresas fornecerão os chips? A AMD, a Nvidia e a Qualcomm já assinaram cartas de intenção para fornecer os componentes necessários para as gigafábricas de IA.

4. Quem pode se inscrever no processo? Consórcios compostos por fornecedores de tecnologia, prestadores de serviços em nuvem, entidades públicas e investidores podem participar.

5. Onde as fábricas serão instaladas? Elas se somarão às 19 fábricas de IA já existentes na União Europeia, reforçando a rede tecnológica já estabelecida no continente.