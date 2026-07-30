Mulher é presa em Irati por manter cão em situação de maus-tratos por anos: veja os detalhes do caso e o estado de saúde do animal

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Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de uma mulher, de 46 anos, acusada de submeter um animal a condições de vida degradantes. O caso ocorreu na cidade de Irati, na região central do Paraná, e chocou a comunidade local pelo tempo prolongado de negligência.
O animal, que vivia acorrentado em um ambiente insalubre, foi alvo de uma operação de resgate após denúncias chegarem às autoridades. A situação levantou questionamentos sobre o cuidado responsável e os limites da lei que protege os animais no Brasil.
Conforme informação divulgada pelo portal g1, a tutora foi detida, mas liberada após audiência de custódia para responder ao processo em liberdade. A seguir, entenda como o caso foi descoberto e quais eram as condições reais do pet.
O delegado Luis Henrique Dobrychtop explicou que, por meio de imagens de satélite e mapeamento da região, foi possível confirmar que o cão permanecia no mesmo local desde 2022. A evidência visual reforçou a gravidade do crime de maus-tratos aos animais.
Antes da prisão, a equipe de Defesa Animal realizou uma vistoria no Bairro Riozinho em julho deste ano. Na ocasião, a mulher recebeu orientações formais sobre as melhorias necessárias na higiene e no espaço de mobilidade do cão, o que acabou não sendo cumprido.
O laudo emitido pelo médico veterinário da Defesa Animal apontou um cenário crítico. O cachorro sofria com a restrição severa de mobilidade, sendo mantido por uma corrente curta que impedia qualquer movimento natural, como caminhar ou correr livremente.
Além disso, o abrigo era improvisado com uma caixa de madeira e lona, sem qualquer proteção contra o frio ou a umidade. O animal vivia sobre solo de terra batida e barro, apresentando sinais claros de estresse crônico, magreza excessiva e infestação de pulgas.
O crime de maus-tratos contra animais é tipificado pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A legislação prevê detenção e multa para quem pratica abuso, fere ou mantém animais em condições inadequadas de sobrevivência, especialmente cães e gatos.
A pena para esse tipo de delito pode chegar a cinco anos de prisão. Em sua defesa, a mulher alegou que não possuía condições financeiras para realizar as adequações solicitadas, mas o caso segue sob investigação das autoridades competentes.
A sociedade desempenha um papel fundamental no combate aos maus-tratos aos animais. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia, garantindo o sigilo de quem informa.
Se você presenciar uma situação de emergência, onde o crime esteja ocorrendo naquele momento ou haja perigo iminente, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo número 190 para uma intervenção rápida e eficaz.
1. O que caracteriza maus-tratos aos animais?
Qualquer ato de abuso, ferimento, mutilação ou manutenção em locais insalubres e com restrição severa de movimento, como correntes curtas e falta de abrigo, configura crime.
2. Qual a pena para quem comete esse crime?
A pena varia de três meses a um ano de detenção, podendo chegar de dois a cinco anos especificamente para cães e gatos, além de multa e proibição da guarda.
3. Como devo proceder ao ver um animal sofrendo?
Registre o máximo de provas possível, como fotos ou vídeos, e denuncie através dos canais oficiais como o 181 ou o 190 em casos de flagrante.
4. A falta de dinheiro justifica não cuidar do animal?
Não. A legislação entende que, se o tutor não possui condições de prover o bem-estar básico, ele deve buscar auxílio ou realizar a entrega responsável do animal.
5. O que acontece com o animal após o resgate?
O pet é encaminhado para órgãos de proteção, como a Defesa Animal, onde recebe tratamento veterinário, alimentação adequada e, posteriormente, é avaliado para adoção.