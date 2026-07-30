Quem era o motoboy Bryan Rodrigues Cruz que morreu após ter sua moto atingida por carro em alta velocidade no Batel, em Curitiba

A rotina de trabalho interrompida de forma trágica no Batel deixou a comunidade de entregadores e moradores de Curitiba em estado de choque e luto profundo

O jovem Bryan Rodrigues Cruz, de 24 anos, teve sua vida interrompida enquanto retornava para casa após mais um dia de trabalho. O motoboy foi vítima de um grave acidente de trânsito que chocou a cidade de Curitiba na última quarta-feira, dia 29 de maio.

O impacto ocorreu no cruzamento da Avenida do Batel com a Rua Francisco Rocha, um dos pontos mais movimentados da capital. Conforme informações divulgadas pelo portal g1, o caso está sendo tratado com rigor pelas autoridades policiais.

A seguir, entenda os detalhes desta ocorrência e o desdobramento das investigações sobre a conduta do motorista envolvido no acidente que vitimou o motoboy.

A dinâmica do acidente fatal

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o carro, trafegando em alta velocidade, avança o sinal vermelho e atinge a motocicleta de Bryan Rodrigues Cruz. A força da colisão foi tamanha que o veículo do suspeito chegou a capotar na via.

Após o choque, o jovem foi arremessado contra um muro e não resistiu aos ferimentos, morrendo no próprio local do acidente. Um amigo da vítima, identificado como Pedro Henrique, presenciou toda a cena, já que seguia logo atrás de Bryan no momento da tragédia.

Situação legal do motorista

O condutor do automóvel, que não teve o nome revelado, foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie sob escolta da Polícia Militar do Paraná. Outros dois passageiros que estavam no carro também se feriram e precisaram de atendimento médico.

A Polícia Civil do Paraná informou que o motorista foi autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e também por violação da suspensão do direito de dirigir.

Despedida e comoção

O caso trouxe à tona o debate sobre a segurança de motociclistas nas ruas de Curitiba. Bryan era um profissional dedicado e sua perda precoce causou grande comoção entre colegas de profissão, que lamentaram a imprudência que resultou em sua morte.

O velório de Bryan Rodrigues Cruz ocorreu na quinta-feira, dia 30, na Capela do Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais. O sepultamento foi realizado no mesmo local, marcando a despedida de um jovem trabalhador que perdeu a vida de forma inesperada.

Perguntas e Respostas

Quem foi a vítima do acidente no Batel? O motoboy Bryan Rodrigues Cruz, de 24 anos, que voltava do trabalho para casa.

Como aconteceu a colisão? O acidente ocorreu quando um carro, em alta velocidade, avançou o sinal vermelho no cruzamento da Avenida do Batel com a Rua Francisco Rocha.

Qual a situação do motorista? Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo e violação da suspensão do direito de dirigir, permanecendo sob escolta policial no hospital.

Houve mais feridos? Sim, dois passageiros que estavam no carro que atingiu o motoboy também precisaram de atendimento médico após o capotamento.

Onde ocorreu o sepultamento? O corpo de Bryan foi velado e sepultado no Cemitério Pedro Fuss, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.