Unioeste prorroga inscrições do Vestibular 2027 até 14 de outubro

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Segundo o G1, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) prorrogou o prazo de inscrições para o Vestibular 2027. Os candidatos têm até 14 de outubro de 2026 para se inscrever no processo seletivo que oferece vagas em cursos presenciais de graduação.
As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do vestibular da Unioeste. No formulário, o Candidatos escolhe a modalidade de participação — vestibular padrão, seriado (dividido em três etapas) ou treineiro — e informa os dados exigidos.
As taxas são:
O pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até duas vezes. O edital prevê isenção da taxa para candidatos que atendam a critérios específicos, incluindo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pessoas egressas ou monitoradas pelo sistema prisional e outras modalidades previstas pela universidade.
As provas serão aplicadas em 29 de novembro de 2026, divididas em dois períodos. Pela manhã serão realizadas a redação e questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (com opção entre inglês e espanhol). À tarde serão aplicadas questões de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.
Os candidatos poderão escolher entre nove cidades para realizar o exame:
Durante a inscrição, candidatos que precisarem de atendimento especializado podem solicitar o serviço conforme as regras previstas no edital.
Fonte: G1.