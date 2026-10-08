Unioeste prorroga inscrições do Vestibular 2027 até 14 de outubro

Unioeste prorrogou inscrições para o Vestibular 2027 até 14 de outubro de 2026; provas em 29 de novembro em nove cidades.

Segundo o G1, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) prorrogou o prazo de inscrições para o Vestibular 2027. Os candidatos têm até 14 de outubro de 2026 para se inscrever no processo seletivo que oferece vagas em cursos presenciais de graduação.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do vestibular da Unioeste. No formulário, o Candidatos escolhe a modalidade de participação — vestibular padrão, seriado (dividido em três etapas) ou treineiro — e informa os dados exigidos.

Taxas, pagamento e isenção

As taxas são:

Vestibular padrão: R$ 205

Vestibular seriado: R$ 95

Treineiro: R$ 95

O pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até duas vezes. O edital prevê isenção da taxa para candidatos que atendam a critérios específicos, incluindo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pessoas egressas ou monitoradas pelo sistema prisional e outras modalidades previstas pela universidade.

Data, formato e locais das provas

As provas serão aplicadas em 29 de novembro de 2026, divididas em dois períodos. Pela manhã serão realizadas a redação e questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (com opção entre inglês e espanhol). À tarde serão aplicadas questões de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Os candidatos poderão escolher entre nove cidades para realizar o exame:

Cascavel

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Marechal Cândido Rondon

Maringá

Toledo

Campo Grande (MS)

Durante a inscrição, candidatos que precisarem de atendimento especializado podem solicitar o serviço conforme as regras previstas no edital.

Fonte: G1.