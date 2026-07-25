Universitario x Cusco Análise e Palpite do Campeonato Peruano (24/07)

Universitario x Cusco: os números do confronto

O cara a cara indica números parecidos para Universitario x Cusco. Quem vai conseguir ter a vantagem para essa segunda rodada do Campeonato Peruano?

Estatística Universitario Cusco Aproveitamento (últimos 10) 5V 3E 2D 4V 1E 5D Média de gols marcados 1.40 1.40 Média de gols sofridos 0.90 1.40 Jogos sem sofrer gols (Clean Sheets) 39% (7/18) 17% (3/18) Finalizações por jogo 14.8 13.5 Chutes no alvo por jogo 4.2 4.1 Posse de bola média 53.1% 57.4%

Universitario

Comandado pelo técnico Héctor Cúper, o La U vem exibindo uma postura de forte consistência competitiva na Liga 1. O clube de Lima estreou no Torneio Clausura superando o ADT por 2 a 1 fora de casa e aposta na solidez da sua retaguarda em seus domínios para manter 100% de aproveitamento.

Somando com resultados do Torneio Apertura no primeiro semestre, onde ficou em quarto lugar, “Los Cremas” ostentam média de 1.4 gols marcados e apenas 0.9 sofridos por partida, com um índice de 39% de jogos sem ter a defesa vazada (7 em 18 partidas).

O setor de articulação, liderado pelo meia Jairo Concha (nota média 7.50), sustenta 53.1% de posse de bola com alto volume produtivo (14.8 finalizações por jogo).

Cusco

Treinado por Javier Rabanal, o Cusco FC iniciou o Clausura de forma avassaladora ao golear o Alianza Atlético por 4 a 1, assumindo a liderança provisória do torneio pelo saldo de gols.

A equipe visitante possui grande capacidade de retenção de bola (média de 57.4% de posse) e criação de oportunidades (1.4 gol por jogo e 13.5 finalizações).

O grande ponto de atenção do time dourado reside no seu sistema defensivo, que foi vazado nas mesmas 25 oportunidades em que balançou as redes em 18 jogos da liga nacional em 2026, mantendo sua meta intacta em apenas 17% dos compromissos (3 em 18).

No Torneio Apertura, disputado no primeiro semestre, o Cusco FC ficou em sexto lugar, conquistando números importantes para brigar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.