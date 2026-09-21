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⚠️ ALERTA VERMELHO DE TEMPESTADE NO OESTE DO PARANÁ ⛈️🚨
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de Grande Perigo para Cascavel, Foz do Iguaçu e cidades da região.
🗓️ Validade: 21 de setembro de 2026 (até as 23h59)
📌 O QUE ESPERAR:
🌧️ Chuva intensa: acima de 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia
💨 Ventos fortes: de 100 km/h a 120 km/h
⚠️ Alto risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.
🔍 ENTENDA OS NÍVEIS DE ALERTA DO INMET:
🟡 Amarelo (Perigo Potencial): Cuidado na realização de atividades sujeitas aos riscos meteorológicos.
🟠 Laranja (Perigo): Mantenha-se informado e siga as recomendações das autoridades.
🔴 Vermelho (Grande Perigo): Situação de grande intensidade. Mantenha-se em local seguro e tome precauções máximas.
📞 EMERGÊNCIAS E AJUDA:
• Defesa Civil: 199
• Corpo de Bombeiros: 193
Mantenha-se protegido e compartilhe este alerta com quem vive na região! 📲👇
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