⚠️ ALERTA VERMELHO DE TEMPESTADE NO OESTE DO PARANÁ ⛈️🚨

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de Grande Perigo para Cascavel, Foz do Iguaçu e cidades da região.

🗓️ Validade: 21 de setembro de 2026 (até as 23h59)

📌 O QUE ESPERAR:

🌧️ Chuva intensa: acima de 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia

💨 Ventos fortes: de 100 km/h a 120 km/h

⚠️ Alto risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

🔍 ENTENDA OS NÍVEIS DE ALERTA DO INMET:

🟡 Amarelo (Perigo Potencial): Cuidado na realização de atividades sujeitas aos riscos meteorológicos.

🟠 Laranja (Perigo): Mantenha-se informado e siga as recomendações das autoridades.

🔴 Vermelho (Grande Perigo): Situação de grande intensidade. Mantenha-se em local seguro e tome precauções máximas.

📞 EMERGÊNCIAS E AJUDA:

• Defesa Civil: 199

• Corpo de Bombeiros: 193

Mantenha-se protegido e compartilhe este alerta com quem vive na região! 📲👇

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