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🔥 VALE GÁS COM BRINDE NO PARANÁ SUPERMERCADOS!
Nesta quinta-feira (23), aproveite uma oferta especial no Paraná Supermercados. Na compra do Vale Gás por apenas R$ 119,90, você ainda ganha grátis uma bebida energética Furioso 473 ml (sabores disponíveis).
É economia de verdade para sua casa, com um brinde especial para deixar a oferta ainda melhor. Corra e aproveite, pois a promoção é válida somente nesta quinta-feira (23), enquanto durarem os estoques.
📍 Paraná Supermercados
📌 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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