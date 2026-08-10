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Imagem horizontal do bairro Costeira com nova Unidade de Saúde da Família reformada

Bairro Costeira recebe nova Unidade de Saúde da Família reformada e ampliada

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Imagem horizontal do bairro Costeira com nova Unidade de Saúde da Família reformada
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A Prefeitura de Araucária inaugura neste sábado (4), às 9h, a nova sede da Unidade de Saúde da Família (USF) Alceu do Valle Fernandes, localizada na Rua Maranhão, nº 2.149, no bairro Costeira. Após reformas e ampliação, a unidade retomará os atendimentos em seu endereço original, oferecendo mais conforto e acessibilidade aos moradores da região.

Segundo informações oficiais, a reforma incluiu a modernização e expansão das instalações, permitindo que os atendimentos retornem ao local de origem da unidade, trazendo uma estrutura mais ampla e acessível para a comunidade.

Nova estrutura e serviços oferecidos

A unidade reformada dispõe de consultórios odontológicos, consultórios para atendimento clínico geral, médico generalista e ginecologista. Além disso, a USF conta com sala de vacinação, sala multiuso, consultório de psicologia, consultório de fonoaudiologia e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD), proporcionando melhor atendimento e conforto para os usuários.

Organização da mudança e retomada dos atendimentos

Para viabilizar a transferência dos serviços do endereço provisório para o prédio reformado, a unidade ficará fechada nos dias 1º, 2 e 3 de julho. Esse período será utilizado para a mudança e organização dos atendimentos na nova estrutura, garantindo o funcionamento pleno a partir da inauguração.

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