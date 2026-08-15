veja previsão para seu signo no dia 15/8

Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte.

Uma nova demanda mostrará até onde sua disponibilidade pode ir sem comprometer o que já é importante. Colaborar bem não significa assumir tudo, mas contribuir sem perder de vista seus compromissos.

Elemento: Terra. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus.

Uma necessidade de alguém próximo vai interferir em algo importante para você. Ofereça ajuda dentro do que realmente consegue sustentar, sem abandonar por completo seus planos e o que faz bem a você.

Elemento: Ar. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio.

Uma conversa revelará que certas responsabilidades têm recaído sobre poucas pessoas. Aproveite para rever decisões, despesas ou tarefas e propor uma divisão mais justa, com limite para a disponibilidade.

Elemento: Água. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua.

Uma conversa extensa dificultará a compreensão do que está sendo pedido. Identifique a necessidade principal e defina até onde pode ajudar. Acolher não exige assumir toda a situação. Desenhe limites.

Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol.

Uma escolha revelará quanto da sua generosidade está sendo guiada pela vontade de impressionar ou agradar. Prefira o que expressa afeto com autenticidade, revise responsabilidades e preserve seus recursos.

Elemento: Terra. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio.

Bastará alguém decidir como seu tempo será usado para a irritação aparecer. Interrompa a suposição antes do gesto brusco, declare prioridades e apresente outra possibilidade. Proteja seus limites.

Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus.

A promessa feita num momento de fragilidade voltará cobrando uma presença maior do que você imaginava oferecer. Espere a emoção assentar, confirme o que foi acertado e escolha o que for compatível.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Elemento: Água. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão.

Uma nova ideia mostrará que a organização atual precisa mudar. Considere possibilidades, reveja funções e compartilhe tarefas. O processo coletivo avançará com responsabilidade, liberdade e cuidado.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Elemento: Fogo. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter.

Uma questão importante mostrará que uma boa ideia também precisa considerar quem será afetado por ela. Inclua essa dimensão nas decisões, defina responsabilidades e transforme intenção em cuidado.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Elemento: Terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno.

Uma decisão que envolve outras pessoas exigirá mais clareza sobre o que acontecerá depois. Novos caminhos se tornam mais seguros quando liberdade e compromisso avançam juntos. Antecipe necessidades.

Elemento: Ar. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano.

Uma responsabilidade compartilhada revelará diferenças entre disponibilidade, influência e poder de decisão. Antes de assumir sua parte, considere os recursos, os limites e a participação de cada pessoa.

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno.