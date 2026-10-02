Passageiro diz que abraçou filhos enquanto avião da Flydubai despencou após piloto ser esfaqueado

Passageiro relata abraçar os filhos enquanto avião da Flydubai despencou mais de 5.200 m após piloto ser esfaqueado; suspeito foi detido.

Um passageiro disse que abraçou e acalmou seus dois filhos enquanto o avião da Flydubai sofreu uma queda abrupta depois que um piloto foi esfaqueado na tentativa de tomar o controle da cabine. O relato foi publicado pela BBC com base em entrevista a Adam Polovincik.

Como ocorreu o ataque e a queda

Polovincik contou à BBC Newshour que no momento da queda sentiu inicialmente que poderia ser uma turbulência, mas percebeu que a descida foi prolongada. Havia gritos na cabine relatando ferimentos por faca.

Imagens e um vídeo divulgados pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel mostraram outro passageiro, Yaniv Hayun, rendendo o agressor e puxando-o para fora do cockpit. Dois pilotos adicionais que estavam a bordo assumiram os controles e conseguiram pousar a aeronave.

Relatos de passageiros

Polovincik, que viajava com a esposa e as duas crianças — um filho de seis anos e uma filha de três — disse que tentou manter a calma para os filhos, abraçando-os com força e dizendo que tudo ficaria bem. Ele descreveu um alto grau de pânico a bordo e elogiou o piloto ferido e os passageiros que combateram o agressor como “verdadeiros heróis”.

O passageiro também citou o piloto Indian Capt Smit Machchhar, que, segundo ele, abriu a porta do cockpit após enfrentar o agressor, permitindo que outros passageiros ajudassem a controlar a situação.

Estado das vítimas e desdobramentos

O piloto esfaqueado foi hospitalizado em condição estável, segundo a BBC. O suspeito foi preso na Arábia Saudita, para onde o voo foi desviado; autoridades informaram que o detido deve ser transferido de volta aos Emirados Árabes Unidos, de onde o avião partiu, segundo declaração citada pelo primeiro‑ministro Benjamin Netanyahu ao canal Fox News.

Netanyahu afirmou que ainda é cedo para concluir se o Irã esteve envolvido e afirmou que o suspeito teria passado por "doutrinação radical Islamist" — declaração atribuída a ele pela reportagem.

Retorno dos passageiros

Mais de 150 pessoas estavam a bordo, muitas delas famílias que voltavam do período de feriados judaicos, segundo a BBC. Após a interrupção do voo e o atendimento na Arábia Saudita, os passageiros seguiram para Tel Aviv em outro avião e foram recebidos por multidões no aeroporto.