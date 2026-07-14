VEM AÍ O CHURRASHOW NECO BBQ COM HENRIQUE & NATHAN!O MELHOR CHURRASCO + MÚSI…

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🔥🤠 VEM AÍ O CHURRASHOW NECO BBQ COM HENRIQUE & NATHAN! 🎶🍖
🔥 O MELHOR CHURRASCO + MÚSICA AO VIVO = DOMINGO PERFEITO! 🔥
Neste domingo, dia 14 de junho, a tradicional barraca da NECO BBQ será ampliada para proporcionar uma experiência única, reunindo o melhor do churrasco artesanal, American Barbecue e música ao vivo.
🍖 CARDÁPIO ESPECIAL
🥩 Costela Bovina
🥩 Brisket Defumado
🥩 Carnes Nobres na Parrilla
🥩 Fraldinha Defumada
🥓 Pork Belly Defumado
🍲 Feijão Tropeiro
🍚 Arroz Branco
🥔 Purê Trufado
🥗 Mix de Saladas
🍰 Panqueca Doce de Sobremesa
🎶 Música ao vivo com Henrique & Nathan
📅 Domingo | 14 de junho
💰 R$ 89,00 por pessoa
📍 Pavilhão Principal – Barraca NECO BBQ
🤠 Uma experiência que vai muito além de um almoço…
🔥 Muito churrasco, boa música e momentos inesquecíveis!
⚠️ Vagas limitadas! Garanta já sua mesa.
📲 Reservas antecipadas:
📞 44 99749-2623
📞 44 99905-2030
🔥 NECO BBQ – Viva a Experiência do Verdadeiro Churrasco! 🥩🤠
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