Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

VEM AÍ O CHURRASHOW NECO BBQ COM HENRIQUE & NATHAN!O MELHOR CHURRASCO + MÚSI…

  • Read Time1 min

Share your love

🔥🤠 VEM AÍ O CHURRASHOW NECO BBQ COM HENRIQUE & NATHAN! 🎶🍖

🔥 O MELHOR CHURRASCO + MÚSICA AO VIVO = DOMINGO PERFEITO! 🔥

Neste domingo, dia 14 de junho, a tradicional barraca da NECO BBQ será ampliada para proporcionar uma experiência única, reunindo o melhor do churrasco artesanal, American Barbecue e música ao vivo.

🍖 CARDÁPIO ESPECIAL

🥩 Costela Bovina
🥩 Brisket Defumado
🥩 Carnes Nobres na Parrilla
🥩 Fraldinha Defumada
🥓 Pork Belly Defumado

🍲 Feijão Tropeiro
🍚 Arroz Branco
🥔 Purê Trufado
🥗 Mix de Saladas

🍰 Panqueca Doce de Sobremesa

🎶 Música ao vivo com Henrique & Nathan
📅 Domingo | 14 de junho
💰 R$ 89,00 por pessoa
📍 Pavilhão Principal – Barraca NECO BBQ

🤠 Uma experiência que vai muito além de um almoço…
🔥 Muito churrasco, boa música e momentos inesquecíveis!

⚠️ Vagas limitadas! Garanta já sua mesa.

📲 Reservas antecipadas:
📞 44 99749-2623
📞 44 99905-2030

🔥 NECO BBQ – Viva a Experiência do Verdadeiro Churrasco! 🥩🤠

 

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados