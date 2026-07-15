Vem aí o nosso 7º Festival de Fatias Divino Sabor!Em clima de Arraiá do Comér…

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✨ Vem aí o nosso 7º Festival de Fatias Divino Sabor! 🎂🌽🎉
Em clima de Arraiá do Comércio, preparamos uma tarde deliciosa para você e sua família!
🍰 Fatias de bolo irresistíveis
🧁 Docinhos gourmet fresquinhos
💖 Muito sabor, carinho e aquele atendimento especial que você já conhece.
📅 Dia 18 de julho
📍Na praça da prefeitura
🕒 A partir das 15h00
Não fique de fora! Chame a família, convide os amigos e venha aproveitar essa festa cheia de doces, sabores e tradição.
Esperamos por você! 💕🎊 #DivinoSabor #FestivalDeFatias #ArraiáDoComércio #DocinhosGourmet
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