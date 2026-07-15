UFPR reserva 3% das vagas do vestibular 2027 para pessoas trans

O Vestibular 2027 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) terá 3% de suas vagas reservadas para pessoas que se identificam como transsexuais. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário da entidade, em reunião realizada nesta semana, em Curitiba. A reserva de vagas vale para todos os cursos, turnos e todos os campi da UFPR no Paraná.

A iniciativa de colocar o tema em votação foi da Reitoria, junto com a pró-reitora de Ações Afirmativas e Equidade, Meg Raiara. “É importante dizer que a justificativa é uma reparação histórica, porque essa população é bastante marginalizada e tem grande dificuldade de acessar o ensino superior”, disse Camila Fachin, vice-reitora da UFPR.

Segundo Camila, existem ainda poucos dados de prevalência de população trans. Mas um estudo da Associação Nacional dos Dirigentes do Ensino Superior indica que apenas 0,2 a 0,3% da população trans consegue acessar o ensino superior. “É muito importante que políticas assim existam para que essas pessoas possam ter acesso ao ensino superior.”