Trump suspende várias sanções à Rússia dois dias antes de entrarem em vigor

Medida, por ordem executiva, gerou críticas de parlamentares e agravou a disputa com o President ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo a BBC.

O que diz a lei e o que foi suspenso

A legislação, aprovada pelo Congress e assinada em setembro, dava ao President amplos poderes — inclusive para impor tarifas de até 100% sobre importações dos cinco maiores compradores de petróleo e gás russos, destacando China e Índia. O texto também contemplava sanções a figuras seniores russas, a instituições financeiras e à chamada "shadow fleet" de embarcações usadas para contornar embargos. A BBC informa que muitos desses dispositivos foram agora suspensos por Trump.

Reações políticas nos EUA e na Rússia

Parlamentares Democrats criticaram a medida. O congressista Don Beyer escreveu no X que a ação de Trump é uma "rendição a Putin" e que traiu parceiros ucranianos e o objetivo claro do Congress de punir a Rússia pela guerra. Entre Republicans, vozes como o Senator Ted Cruz também se manifestaram contrárias: "Gostaria que o President não tivesse feito isso", disse Cruz à Fox News. O Senator John Cornyn afirmou no X que "ajudar Putin na Ucrânia é imprudente". O Senator Thom Tillis classificou a suspensão como "além de irresponsável", observando que o projeto teve apoio bipartidário e maioria expressiva no Senado; o deputado Don Bacon alertou que legisladores podem resistir a financiar a agenda do President diante da percepção de que ele "está fazendo um favor a um ditador e jogando um aliado debaixo do ônibus".

Do lado russo, o embaixador Kirill Dmitriev saudou a decisão como “um momento importante e verdadeiramente histórico”, afirmando no X que as sanções teriam causado “danos sérios”, principalmente ao mercado norte-americano e global, e defendendo os benefícios da cooperação econômica.

Tensão com a Ucrânia e contexto dos ataques

A suspensão das sanções agrava um atrito já existente entre Washington e Kiev, que se intensificou após um acordo para importar diesel russo com o objetivo de reduzir preços de energia nos EUA. Autoridades ucranianas disseram que o governo norte-americano vem retirando apoio militar essencial.

O President ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou ser "lamentável" que os EUA tenham decidido "completamente desconsiderar" as sanções. Segundo a BBC, Zelensky disse que a lei "poderia ajudar enormemente" e que ela "se destinava a impor pressão verdadeiramente eficaz sobre a Rússia para pôr fim a esta guerra".

Zelensky declarou ainda que equipes de negociação ucranianas e americanas conversaram na sexta-feira e que ambas poderiam se reunir na próxima semana, segundo a mesma reportagem.

Outros pontos citados pela BBC

A reportagem relaciona ainda relatos de interrupções em um sistema de satélite fornecido pelos EUA usado pela Ucrânia, quando o serviço Starlink teria restringido a velocidade de drones, dificultando operações; Kiev disse que isso atrapalhou missões e que, durante a lentidão, a Rússia lançou ataques fatais. Zelensky informou que autoridades americanas atribuíram as restrições a problemas técnicos, mas que testes em território da União Europeia mostraram funcionamento em velocidades mais altas. Trump negou ter interrompido o compartilhamento de inteligência ou ter reduzido deliberadamente a velocidade do sistema.

Em reportes sobre os ataques, autoridades ucranianas confirmaram ao menos nove mortos e cerca de 60 feridos nas últimas 24 horas citadas pela BBC, incluindo um motorista de ambulância morto e 20 feridos em um ataque a Kherson. O Ministério da Defesa da Rússia informou ter atingido indústrias vinculadas ao setor de defesa da Ucrânia, entre elas siderúrgicas, uma subestação elétrica e um navio cargueiro no Mar Negro, conforme apurado pela reportagem.

As informações desta matéria são baseadas em reportagem de Max Matza para a BBC, publicada em 17 de outubro de 2026.