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Veruska Donato, ex-Globo, é contratada pela Band - 17/07/2026 - Outro Canal

Veruska Donato, ex-Globo, é contratada pela Band – 17/07/2026 – Outro Canal

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Veruska Donato, ex-Globo, é contratada pela Band - 17/07/2026 - Outro Canal
Veruska Donato assina com a Band - Reprodução

Aracaju

Repórter da Globo por 21 anos, Veruska Donato é a nova contratada da Band. Ela irá atuar na BandNews, canal de notícias do Grupo Bandeirantes na TV por assinatura. No fim do mês, a emissora estreia nova programação e novo cenário.

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Foto de Outro Canal

Cobre diariamente os bastidores das novelas, do telejornalismo e da mídia esportiva. Tem como titular o jornalista Gabriel Vaquer

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