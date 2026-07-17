Veruska Donato, ex-Globo, é contratada pela Band – 17/07/2026 – Outro Canal

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Aracaju
Repórter da Globo por 21 anos, Veruska Donato é a nova contratada da Band. Ela irá atuar na BandNews, canal de notícias do Grupo Bandeirantes na TV por assinatura. No fim do mês, a emissora estreia nova programação e novo cenário.
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