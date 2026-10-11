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Brownie com crocante de bacon, de Leci Rodrigues, é finalista do Concurso de Receitas 2026

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Receitas da representante da RPC Cascavel, Leci Rodrigues, combina brownie com geleia de abacaxi, sorvete e 'crispy' de bacon; finalista do Concurso de Receitas 2026

O brownie com crocante de bacon preparado por Leci Rodrigues, de Toledo, é uma das oito Sobremesa finalistas do Concurso de Receitas 2026 do programa Caminhos do Campo. A Receitas foi publicada pelo G1.

segundo G1, Leci desenvolveu a ideia durante um curso de confeitaria: partiu da base do brownie, acrescentou um “crispy” doce feito com bacon e finalizou com uma geleia de abacaxi e maracujá servida sobre sorvete de creme.

Ingredientes

  • Brownie de chocolate: 4 ovos; 400 g de açúcar (consta na lista de ingredientes publicada); 200 g de manteiga derretida; 2 xícaras de achocolatado em pó; 1 xícara de farinha de trigo; bacon picado, frito e escorrido, a gosto.
  • Geleia: 1 abacaxi; 1 maracujá pequeno; 2 pimentas dedo-de-moça; 2 xícaras de açúcar; suco de um limão.
  • Sorvete de creme para acompanhar.

Observação: no modo de preparo descrito pela autora, ela inicia a massa do brownie usando 4 ovos e 1 xícara de açúcar; a lista de ingredientes publicada também traz a indicação de 400 g de açúcar.

Modo de preparo

  1. Comece pelo brownie. Em um recipiente grande, acrescente 4 ovos e 1 xícara de açúcar e misture até obter homogeneidade.
  2. Adicione o achocolatado em pó e misture novamente.
  3. Derreta a manteiga com cuidado e incorpore à Misture até agregar bem.
  4. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo; a massa deve ficar mais pesada que a de um bolo. Finalize com o bacon picado, frito e bem escorrido — Leci utiliza cerca de meia xícara para não pesar muito.
  5. Transfira para uma forma untada com manteiga e polvilhada com achocolatado. Asse em forno médio por 30 a 40 minutos. Para verificar o ponto, use um palito: ele deve sair com um pouco da massa; cuidado para não assar demais.
  6. Para a geleia, pique o maracujá, o abacaxi e as pimentas. Leve ao fogo em uma panela com o açúcar e o suco de limão; mexa até apurar até o ponto de geleia. Leci observa que não é necessário acrescentar água, pois o abacaxi solta líquido.
  7. Para o crispy de bacon: em uma panela, aqueça 1 xícara de açúcar coberta com água e deixe ferver até atingir o ponto de calda. Em seguida, acrescente o bacon picado, frito e escorrido, e misture até ficar crocante.
  8. Montagem: sirva uma fatia de brownie com uma bola de sorvete de creme, cubra com a geleia de abacaxi e finalize com o crispy de bacon sobre o brownie.

O Concurso de Receitas 2026 tem Certificado de Autorização SPA/ME N.º 03.050866/2026, conforme informado na publicação do G1.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 41235

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