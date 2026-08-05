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Uma grande operação da Polícia Civil do Paraná teve como um dos principais focos o Oeste do Estado na manhã desta quarta-feira (5). Ao todo, 27 pessoas foram presas durante a quarta fase da Operação Gift, que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar aproximadamente R$ 30 milhões por meio do tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.
As ações foram realizadas simultaneamente em diversas cidades. No Oeste do Paraná, os mandados foram cumpridos em Cascavel e Foz do Iguaçu, além de operações em Pato Branco, Vitorino, Francisco Beltrão e Curitiba. Também houve diligências em Florianópolis, Balneário Camboriú e Galvão, no estado de Santa Catarina.
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