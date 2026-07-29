Vídeo mostra momento em que barco vira no Parque Nacional do Iguaçu durante passeio do Macuco Safari, deixando um turista holandês morto

Imagens registradas por um turista mostram o exato momento em que uma embarcação vira durante o famoso passeio do Macuco Safari, nas Cataratas do Iguaçu

Um acidente trágico marcou o cotidiano do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, nesta terça-feira. Um vídeo, que circula amplamente nas redes sociais, expõe o momento em que o barco, ocupado por oito pessoas, vira nas águas do rio.

O turista holandês Mark Lensink, de 25 anos, estava entre os ocupantes da embarcação. Ele chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória após se afogar no local do passeio.

Conforme informação divulgada pelo g1, a vítima estava acompanhada de familiares da noiva. O grupo planejava retornar da viagem nos próximos dias, após a celebração de um momento especial que antecederia o casamento do casal, previsto para setembro.

Dinâmica do acidente e o resgate dos turistas

O incidente ocorreu por volta das 12h. Nas imagens, é possível observar o barco virado com a parte inferior voltada para cima, enquanto pessoas tentam se equilibrar sobre a estrutura metálica em meio às águas agitadas das Cataratas do Iguaçu.

Outra turista, também de nacionalidade holandesa, aparece no vídeo sendo amparada por um dos tripulantes. O nervosismo é evidente, e o registro destaca a dificuldade da situação enfrentada por todos os envolvidos no passeio do Macuco Safari.

Investigações e suspensão das atividades

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, iniciou os levantamentos para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo ocorrido. A Polícia Civil também esteve no parque realizando perícia técnica.

O ICMBio, após conferir a documentação, confirmou que a empresa está regular. No entanto, determinou a suspensão das atividades do Macuco Safari por três dias, a partir desta quarta-feira, para garantir a segurança das investigações.

Posicionamento da empresa e apoio às famílias

Em nota oficial, a Macuco Safari lamentou profundamente o falecimento do turista e afirmou que está prestando todo o suporte necessário aos sobreviventes. A empresa ressaltou que possui certificações e opera há mais de 40 anos na região.

O Consulado-Geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo informou que acompanha o caso de perto. A prioridade, neste momento, é oferecer a assistência consular adequada para a família holandesa que atravessa este momento de dor.

Perguntas frequentes sobre o acidente

O que causou o acidente com o barco no Parque Nacional do Iguaçu?

As causas ainda estão sendo investigadas pela Marinha do Brasil e pelos órgãos competentes.

Quantas pessoas estavam na embarcação?

Havia oito pessoas a bordo, sendo seis turistas e dois tripulantes, um piloto e um copiloto.

Qual a situação operacional do Macuco Safari?

O ICMBio informou que a documentação da empresa está regular, mas suspendeu as atividades por três dias após o acidente.

O que aconteceu com a vítima fatal?

O turista Mark Lensink foi resgatado, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu após ser levado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

Haverá investigação sobre o ocorrido?

Sim, tanto a Marinha quanto a Polícia Civil estão apurando as circunstâncias do incidente para identificar possíveis falhas ou responsabilidades.