🚑🚒 VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE A VIATURA BRANCA DO SAMU E A VERMELHA DOS BOMBEIROS?

Muita gente vê uma ambulância em atendimento e acaba confundindo as funções, mas cada equipe tem uma atuação específica e complementar.

A viatura branca do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é responsável pelo atendimento pré-hospitalar, prestando socorro a vítimas de acidentes, mal súbito, infartos, AVCs e outras emergências clínicas, realizando os primeiros cuidados e o transporte até a unidade de saúde adequada.

Já a viatura vermelha do Corpo de Bombeiros é utilizada principalmente em ocorrências de resgate, salvamentos, desencarceramento de vítimas presas em ferragens, combate a incêndios e apoio em situações de maior complexidade, podendo também prestar atendimento pré-hospitalar.

Em muitos acidentes, as duas equipes trabalham juntas, cada uma desempenhando uma função fundamental para salvar vidas. Enquanto os bombeiros garantem a segurança da cena e realizam o resgate, o SAMU faz a estabilização e o encaminhamento do paciente.

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