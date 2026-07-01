🚗 VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 200 TSI

📅 Ano 2024/2025

🤍 Branco

⛽ Flex

⚙️ Câmbio automático

🚪 4 portas

✅ Bancos em couro

✅ Central multimídia

✅ Câmera de ré

✅ Sensor de estacionamento

✅ Completo

Conforto, tecnologia e economia em um único carro! O Volkswagen Virtus Comfortline 200 TSI oferece excelente desempenho, amplo espaço interno e muita segurança para o dia a dia ou para as viagens em família.

Não perca essa oportunidade de dirigir um seminovo de qualidade. Venha conhecer de perto e faça um ótimo negócio!

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