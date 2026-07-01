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🚗 VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 200 TSI
📅 Ano 2024/2025
🤍 Branco
⛽ Flex
⚙️ Câmbio automático
🚪 4 portas
✅ Bancos em couro
✅ Central multimídia
✅ Câmera de ré
✅ Sensor de estacionamento
✅ Completo
Conforto, tecnologia e economia em um único carro! O Volkswagen Virtus Comfortline 200 TSI oferece excelente desempenho, amplo espaço interno e muita segurança para o dia a dia ou para as viagens em família.
Não perca essa oportunidade de dirigir um seminovo de qualidade. Venha conhecer de perto e faça um ótimo negócio!
📲 Fale com a equipe da Center Car:
📍 Ubiratã: (44) 9 9804-9975
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