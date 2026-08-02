Voo da TAP de Lisboa para Curitiba retorna a Portugal após emergência técnica e preocupa passageiros na rota direta

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Uma situação inesperada marcou o trajeto entre a capital portuguesa e a capital paranaense neste sábado (1). A aeronave precisou retornar ao ponto de origem logo após a partida, causando apreensão entre os viajantes a bordo.
O incidente foi confirmado oficialmente pela companhia aérea, que tratou o ocorrido como uma necessidade operacional. A segurança dos passageiros foi preservada durante todo o procedimento de retorno ao aeroporto de Lisboa.
Conforme informação divulgada pela companhia aérea, o voo teve uma questão técnica e a aterragem decorreu com total segurança, sem maiores complicações relatadas durante o procedimento de volta ao solo.
A TAP Air Portugal emitiu uma nota oficial esclarecendo que o voo TP067 regressou a Lisboa devido a uma questão técnica. A empresa não forneceu detalhes específicos sobre a natureza da falha ou o componente que apresentou o problema.
A companhia reforçou que o pouso ocorreu com total segurança e normalidade. Além disso, a empresa garantiu que todos os passageiros serão acomodados para retomar a viagem rumo a Curitiba assim que possível.
Esta rota aérea é de extrema importância, pois representa a primeira ligação direta e regular do Paraná com a Europa. O serviço foi iniciado há pouco tempo, no dia 2 de julho, visando facilitar o turismo e os negócios entre as regiões.
O itinerário conta com três voos semanais, operando às terças, quintas e sábados. A aeronave utilizada na rota, geralmente um Airbus A330-200, possui capacidade para transportar até 269 passageiros por viagem.
A ligação entre as duas cidades é direta no sentido de Lisboa para Curitiba. Já no trajeto inverso, o voo realiza uma parada técnica no Rio de Janeiro para o abastecimento da aeronave, sendo que os passageiros permanecem a bordo.
A comercialização das passagens para esta nova rota teve início em novembro de 2025. O projeto foi amplamente aguardado, sendo uma conquista estratégica para a conectividade internacional do Aeroporto Internacional Afonso Pena.
O que causou o retorno do voo? A TAP informou que houve uma questão técnica, mas não detalhou o problema específico.
Houve feridos na ocorrência? Não, a companhia afirmou que a aterragem decorreu com total segurança e normalidade.
Qual o modelo da aeronave? A rota é operada por aeronaves do modelo Airbus A330-200.
Como funciona a rota para Curitiba? O voo de Lisboa para Curitiba é direto, enquanto o sentido oposto faz uma parada técnica no Rio de Janeiro.
Quando a rota foi inaugurada? A conexão direta entre Curitiba e Lisboa começou a operar regularmente no dia 2 de julho.