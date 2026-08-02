Aprenda a fazer cupcake com cobertura cremosa de café: a receita que virou sucesso no Agroleite 2026

Uma receita especial que celebra a cadeia produtiva do leite com o toque sofisticado do café em um cupcake irresistível para servir em qualquer ocasião

O cenário do Agroleite 2026, realizado em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, foi o palco escolhido para apresentar uma sobremesa que valoriza o leite, ingrediente central do evento. A criação traz uma combinação clássica que agrada diversos paladares.

A empresária Ana Paula Ortiz foi a responsável por compartilhar o passo a passo deste cupcake com cobertura cremosa de café. A receita equilibra perfeitamente a textura aerada do bolinho com a intensidade do café, resultando em um doce equilibrado.

Conforme informações divulgadas pelo portal Caminhos do Campo, o preparo é uma forma de celebrar a importância da cadeia leiteira na região, unindo tradição e sabor em uma massa prática de fazer em casa.

Preparando a massa base do seu cupcake

Para começar, prepare o seu cupcake batendo 115 g de manteiga e 200 g de açúcar refinado em velocidade baixa até obter um creme branco. Em seguida, adicione 3 ovos, um a um, batendo bem após cada adição para garantir uma massa estruturada.

Em outro recipiente, misture 270 g de farinha de trigo com 1 colher de chá de fermento. Adicione essa mistura à batedeira de forma alternada com 180 ml de leite, despejando aos poucos, e finalize com 1 colher de chá de essência de baunilha.

Distribua a massa em forminhas preenchendo até 2/3 da capacidade. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 25 minutos. O teste do palito é fundamental, pois ele deve sair limpo quando o cupcake estiver pronto.

O segredo da cobertura cremosa de café

Após esfriar, faça um furo no centro de cada bolinho e recheie com doce de leite ou brigadeiro amargo, conforme a preferência da criadora da receita. O recheio traz a umidade necessária para elevar o nível da sobremesa.

Para a cobertura, coe 50 ml de café e misture com 200 ml de leite, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de café solúvel. Dissolva bem todos os ingredientes antes de seguir para a etapa final.

Bata essa mistura de café com 200 g de manteiga, que deve estar em ponto de pomada, até atingir a consistência de um creme firme. Utilize um saco de confeiteiro para aplicar o creme sobre o seu cupcake de forma profissional.

Dicas para o sucesso da sua sobremesa

Um erro comum é não deixar a manteiga no ponto correto. Para facilitar, coloque um pouco de água em um recipiente junto com a manteiga cortada em pedaços, isso ajuda a deixá-la em ponto de pomada, ideal para cremes.

A temperatura do forno também é um critério de decisão importante. Caso o forno esteja muito quente, o cupcake pode crescer rápido demais e murchar, por isso mantenha sempre os 180°C recomendados durante todo o tempo de cozimento.

Perguntas frequentes sobre a receita

Posso substituir o leite integral na receita? O leite integral é o ideal pela gordura, mas versões com menor teor de gordura podem alterar a textura da massa.

Como saber se a manteiga está em ponto de pomada? Ela deve estar macia ao toque, mas não derretida, permitindo que seja batida facilmente com o açúcar.

É possível congelar os cupcakes prontos? Sim, você pode congelar a massa sem a cobertura por até 30 dias, mantendo-os em recipientes bem fechados.

O café solúvel é obrigatório na cobertura? Ele ajuda a intensificar o sabor e a cor do creme, sendo recomendado para um resultado mais marcante.

Qual o melhor recheio para este tipo de cupcake? O doce de leite ou o brigadeiro amargo são excelentes, pois complementam o amargor do café na cobertura.