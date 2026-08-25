Wanessa Camargo rasga elogios para Zezé Di Camargo: – Muito brilhante

Wanessa Camargo revelou em detalhes a admiração que sente por seu pai, Zezé Di Camargo, e como crescer em um ambiente musical moldou sua vontade de trabalhar e se relacionar com essa forma artística. Em entrevista ao ESTRELANDO, a cantora contou sobre a maneira que seu pai – e a história da carreira dele – inspiram sua trajetória, além de fazer um desabafo relacionado com a mensagem que procura transmitir em suas produções musicais.

Ao lançar seu projeto de 25 anos de carreira, chamado Metamorfose, a artista falou sobre como respeita a influência do cantor de sertanejo na sua vida e na construção de sua carreira:

– Não tem como falar da minha carreira sem falar dele. Desde criança ouvindo, e vendo o amor dele pela música, vendo a entrega. São estilos diferentes, mas essa busca por uma letra que traga algo que as pessoas se identifiquem, tem muito a ver com ele, a disciplina, o olhar. Admiro muito a carreira e a construção profissional do meu pai, muito brilhante.



Em seguida, Wanessa ainda relembrou um pouco da história de Zezé, que faz parte do mundo sertanejo há muitos anos, sendo considerado uma das maiores figuras desse estilo juntamente com sua dupla, Luciano:

– Um cara com 64 anos de idade, com mais de 30 anos de carreira, estourando música até agora, é absurdo assim. Como ele ama fazer tudo isso! Ele é um trabalhador, e eu puxo muito isso para mim. Eu acho lindo o trabalho com o público, para a mídia, mas que, pra mim, é um trabalho como todos os outros. Tem que ter disciplina, tem que ter entrega e tem que ter amor. Muito privilégio poder ter entendido isso dentro de casa com ele.

Além disso, a cantora trouxe para a entrevista sua preocupação de realizar composições que as pessoas se identifiquem, buscando sentimentos reais, os quais todos que escutam possam se sentir representados:

– Todo o meu lado musical, o que eu canto e eu acho que outras pessoas vão se identificar são de coisas que eu vivi. Sejam alegrias, dores, amores, solidões e tudo isso. Tudo na minha vida é experiência. Então quanto mais eu sofro, mais música triste vem, e quanto mais feliz eu estou, mais música alegre vem. Então depende muito das minhas vivências. Tudo isso faz parte sabe do que eu vivo, então está tudo ali, nos momentos. Algumas são bem explícitas, que eu falo sobre o momentos especificamente que eu estava vivendo. Algumas pessoas podem nem cantar, mas tem outras que vão se sentir representadas, e é isso que importa.

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