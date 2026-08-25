alineaciones confirmadas y la gran sorpresa con Deossa

Valencia vs Betis se ponen al día con el calendario de LaLiga disputando el partido pendiente de la primera jornada en Mestalla. El conjunto ché quiere conseguir su primera victoria de la temporada tras igualar en su estreno, mientras que los verdiblancos llegan con el ánimo en alto después de comenzar el campeonato con un trabajado triunfo frente a la Real Sociedad.

Con los tres puntos en juego y dos equipos que aspiran a pelear por puestos europeos, Carlos Corberán y Manuel Pellegrini ya confirmaron sus alineaciones. La gran novedad pasa por el once del Betis, donde Nelson Deossa aparece desde el arranque en medio de las versiones que lo sitúan como uno de los nombres que podrían protagonizar los últimos días del mercado de fichajes.

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Alineaciones confirmadas de Valencia vs Betis

Valencia

Arquero: Dimitrievski.

Dimitrievski. Defensas: Maffeo, Diakhaby, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez.

Maffeo, Diakhaby, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez. Mediocampistas: Guido Rodríguez, Javi Guerra, Sato.

Guido Rodríguez, Javi Guerra, Sato. Delanteros: Danjuma y Hugo Duro.

Betis

Arquero: Valles.

Valles. Defensas: Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo.

Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo. Mediocampistas: Facundo Bernal, Pablo Fornals, Nelson Deossa.

Facundo Bernal, Pablo Fornals, Nelson Deossa. Delanteros: Antony, Cucho Hernández y Rodrigo Riquelme.

Nelson Deossa recibe la confianza de Manuel Pellegrini

La presencia de Nelson Deossa en el equipo titular no pasa desapercibida. Durante los últimos días, el colombiano ha sido vinculado con una posible salida del Betis y su futuro sigue siendo uno de los temas abiertos en el tramo final del mercado. Sin embargo, Pellegrini vuelve a demostrar que cuenta con él y le entrega una oportunidad importante en un escenario tan exigente como Mestalla.

Valencia vs Betis (Photo by Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via Getty Images)

El mediocampista tendrá una prueba ideal para responder dentro del campo. Una buena actuación puede fortalecer sus opciones de seguir teniendo protagonismo durante la temporada, mientras el mercado continúa abierto y su nombre sigue apareciendo entre los futbolistas que podrían cambiar de club antes del cierre de la ventana de fichajes.

Un duelo clave para arrancar con fuerza en LaLiga

Más allá de la situación individual de Deossa, el encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos. El Valencia busca hacerse fuerte como local y dejar atrás el empate conseguido en su estreno, mientras que el Betis pretende enlazar una segunda victoria consecutiva para instalarse desde temprano en la parte alta de la clasificación.

Será una temporada muy exigente para ambos clubes, con el objetivo de competir por puestos europeos, por lo que cada punto adquiere un valor especial desde las primeras jornadas. En Mestalla habrá mucho más que tres unidades en juego: también estará la posibilidad de enviar un mensaje al resto de los aspirantes.