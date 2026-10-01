Prefeitura de Curitiba abre processo seletivo para 1.443 professores com escolha de regional

A Prefeitura de Curitiba abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 1.443 profissionais da educação

A administração municipal de Curitiba anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado, conhecido como PSS, destinado à contratação de 1.443 professores para reforçar a rede pública de ensino. A medida visa suprir a demanda por profissionais na área de Docência I e Educação Infantil.

Conforme informação divulgada pelo Portão Banda B, o processo seletivo foi oficializado nesta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2026. As contratações têm como objetivo principal a substituição de servidores que se encontram afastados, bem como o preenchimento de vagas decorrentes de diretores e vice-diretores que assumiram funções administrativas.

Distribuição das vagas e requisitos para os candidatos

Do total de 1.443 oportunidades disponíveis, 835 vagas são voltadas para profissionais do Magistério na área de Docência I, enquanto as outras 608 são destinadas especificamente para professores de Educação Infantil. Os profissionais selecionados devem iniciar suas atividades em janeiro de 2027.

Para os professores de Docência I, a jornada de trabalho será de 20 horas semanais, com um vencimento mensal de R$ 2.878,65. Já para o cargo de Educação Infantil, a carga horária será de 40 horas por semana, com salário fixado em R$ 4.760,92. A taxa de inscrição para participar do processo é de R$ 50.

Critérios de seleção e cronograma de inscrições

Os interessados não precisarão realizar provas escritas. A seleção será conduzida pelo Instituto AOCP e se baseará na análise de títulos e na experiência profissional comprovada na área da educação. O acompanhamento de todo o trâmite será realizado pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal.

As inscrições devem ser feitas pela internet, iniciando às 9h do dia 5 de outubro e encerrando às 23h59 do dia 2 de novembro de 2026. Candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição devem formalizar o pedido entre o dia 5 de outubro e as 16h do dia 7 de outubro.

Escolha das regionais e futuro concurso público

Os candidatos poderão optar entre as dez administrações regionais da cidade, sendo elas: Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara. Esta flexibilidade na escolha da lotação é um diferencial importante nesta edição do PSS.

Além deste processo seletivo, a Prefeitura de Curitiba informou que já prepara um novo concurso público para a área da educação. Este certame será lançado oficialmente assim que forem concluídas as convocações dos 157 últimos aprovados no concurso realizado no ano de 2022.

Perguntas Frequentes

1. Qual o prazo para se inscrever no PSS de Curitiba? As inscrições ocorrem entre 5 de outubro e 2 de novembro de 2026.

2. É necessário fazer prova escrita? Não, a seleção será feita exclusivamente por meio de avaliação de títulos e experiência profissional.

3. Qual o valor da taxa de inscrição? A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 50.

4. Em quais regiões o professor pode atuar? O Candidatos pode escolher entre as 10 regionais da cidade, como Bairro Novo, CIC, Matriz, entre outras.

5. Qual a previsão de início das atividades? Os profissionais contratados por este processo seletivo começarão a trabalhar em janeiro de 2027.