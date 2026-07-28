WhatsApp Web agora permite fazer chamadas de vídeo e áudio direto pelo navegador sem precisar instalar aplicativos no seu computador

O WhatsApp Web acaba de liberar um recurso muito aguardado que permite realizar chamadas de áudio e vídeo diretamente pelo navegador, simplificando a rotina de quem usa o computador para trabalhar ou estudar.

Quem utiliza o WhatsApp Web com frequência sabe que a necessidade de instalar programas específicos no computador era um obstáculo comum. Agora, a experiência de comunicação se torna muito mais fluida e acessível para todos os usuários.

Essa mudança chega para atender principalmente quem alterna constantemente entre o celular e o PC. Com a atualização, o serviço busca oferecer mais autonomia, conforme informação divulgada pelo WhatsApp.

A seguir, entenda como essa novidade do WhatsApp Web vai transformar a maneira como você se conecta com amigos, familiares e colegas de trabalho sem sair do seu navegador de preferência.

Facilidade para chamadas individuais e em grupo

A grande vantagem dessa atualização é que as chamadas de vídeo e áudio passam a funcionar diretamente na aba do navegador. Não é mais necessário ter o aplicativo de desktop instalado para iniciar uma conversa por voz ou vídeo.

A Meta, empresa responsável pelo serviço, destaca que a ideia é facilitar o uso para quem utiliza computadores compartilhados ou possui restrições para instalar novos programas em máquinas de trabalho.

Como funciona a nova atualização

Antes, era obrigatório baixar o WhatsApp para computador para conseguir realizar ligações. Agora, a participação pode acontecer sem sair do navegador em que a pessoa já está, o que elimina a necessidade de qualquer download de apps.

O recurso começa a ser liberado hoje e deve chegar gradualmente para todos os usuários nas próximas semanas. É importante manter seu navegador atualizado para garantir que a função apareça corretamente na sua interface.

Por que essa mudança é importante para você

Ao remover a barreira da instalação, o WhatsApp Web se torna uma ferramenta muito mais versátil. Isso é ideal para quem precisa realizar reuniões rápidas ou atender chamadas importantes sem interromper o fluxo de trabalho no navegador.

Além disso, a praticidade de usar o áudio e a câmera do computador diretamente pelo site oficial traz mais agilidade. Basta um clique para iniciar uma conversa, aproveitando a tela maior e o áudio do seu dispositivo.

Dicas de uso e boas práticas

Para garantir a melhor qualidade nas suas chamadas, certifique-se de que o seu navegador tem permissão para acessar o microfone e a webcam do computador. Verifique também a estabilidade da sua conexão de internet antes de iniciar uma reunião importante.

Se a opção de chamada ainda não apareceu para você, aguarde alguns dias, pois o processo de liberação ocorre de forma gradual para todas as contas ao redor do mundo.

Perguntas e Respostas

1. Preciso instalar algum programa para fazer chamadas no WhatsApp Web? Não, essa é a principal novidade, pois agora você pode ligar diretamente pelo navegador.

2. O recurso já está disponível para todos? Ele começa a ser liberado hoje e chegará gradualmente para todos os usuários nas próximas semanas.

3. Posso fazer chamadas em grupo pelo navegador? Sim, o recurso de chamadas do WhatsApp Web inclui tanto ligações individuais quanto chamadas em grupo.

4. É necessário ter o celular conectado para usar o recurso? Sim, o funcionamento das chamadas no navegador ainda depende da integração com a conta do seu dispositivo móvel.

5. O que fazer se a chamada não conectar? Verifique se deu permissão ao navegador para usar seu microfone e câmera e confira sua conexão com a internet.